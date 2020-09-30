Чому Pixel 5 – найбільше розчарування на ринку смартфонів у 2020 році

Надзвичайно складно Pixel назвати системним гравцем на ринку. Воно й не дивно, адже смартфони Google постійно вибиваються зі звичної канви геть усім: кількістю камер, дизайном, можливостями та навіть ціною. Але у 2020 році виробник вирішив піти далі. Pixel 5 перестане бути справжнім флагманом.

Якщо вірити інсайдерам, то саме сьогодні, 30 вересня, світові покажуть новенький Goole Pixel 5. Спробуймо розібратися, що з ним не так, і чому не варто розмірковувати над його покупкою у 2020 році.

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Процесор

Якщо вірити витокам – а Google надто часто "розкриває" усі карти до презентації – то Pixel 5 працюватиме не на базі топового Snapdragon 865 або 865+. І це може добряче вплинути на вибір користувачів. Воно й не дивно, адже ми всі звикли до того, що свіжий смартфон від "корпорації добра" працює на свіженькому (якщо можна так назвати) "залізі". Все ж не варто забувати, що Pixel – останній смартфон A-бренду, який показують у поточному році.



Google Pixel 5 працюватиме на базі Snapdragon 765G

Отже, працюватиме Google Pixel 5 на базі Snapdragon 765G. Він, якщо дивитися на цифри у популярному бенчмарку AnTuTu, набирає майже 303 тисячі балів. Якщо говорити про Snapdragon 865, то йому вдається "вибити" 545 тисяч, що майже удвічі більше.

Панікувати варто? Трохи пасувало б, адже є великий сумнів, що Pixel 5 коштуватиме 500 євро. Тим паче, що у мережі переконані: ціна на новий смартфон Google стартуватиме з позначки у 699 доларів. Менше ніж у конкурентів? Звичайно ж. Але усе це досягається певними компромісами. "Залізо" не стало винятком. З іншого боку, цього процесора буде достатньо для більшості користувачів.

Камери

Тут, на жаль, дива теж не станеться. У новому Pixel 5 буде дві камери: ширококутна на 12,2 МП з діафрагмою f / 1.7 та фазовим автофокусом, а також ультраширококутна на 16 МП зі світлосилою f / 2.2 без автофокусу.

Якщо говорити про "плюшки", то новинка умітиме знімати відео лише у 4К. Гаразд, фото смартфон робитиме традиційно шедевральними, адже алгоритм Google Camera ще ніхто не навчився обходити. Але хотілося б, щоб Pixel 5 був флагманом-флагманом, а не оце все.



Гаджет отримає дві камери та сканер відбитків пальців на задній панелі

Дизайн

Даруйте, але архаїчний сканер відбитків пальців на задній панелі, – це що таке? Ми розуміємо, що таке рішення доречне у бюджетниках за 100-150 баксів, але ж не у флагманському рішення компанії Google. Дуже сумно, що новинка буде зіткана з компромісів.

Але, задля справедливості, мусимо відзначити, що нам нарешті обіцяють гаджет без жахливезних "брів" і "підборідь". У лівому куті акуратно впишуть селфі-камеру, а сам екран буде безрамковим. Щоправда, до цього компанії Google потрібно було іти кілька років. Утім, ми дуже тому тішимося.

Ціна

Як ми вже писали вище, коштуватиме смартфон 699 доларів. Насправді ж, не така вже й агресивна ціна. Але в Україні Pixel 5 явно не коштуватиме стільки. Доки він доїде до нашої країни, ціна на нього зросте доларів так до 850, а це вже не так цікаво та смачно. Сумно, що Google випустить Pixel в одній версії на 128 ГБ вбудованої пам'яті. І якщо ви часто зніматимете відео, то доведеться регулярно ролики кудись вивантажувати, щоб звільняти місце на смартфоні.



Тішить, що за 699 доларів нам нарешті покажуть гаджет з безрамковим дизайном

Сервіс

А тепер вишенька на торті. Офіційно Google Pixel 5 в Україні не продають. Тож і завозять його нелегально. Гарантія на такі пристрої якщо і є, то лише від магазинів. А від них добитися іноді належного сервісу буває надзвичайно непросто.

Тож двічі подумай, чи готовий ти викладати понад 20 тисяч гривень за гаджет, який завезений у нашу країну "по-сірому"?

Google Pixel 5 – найсуперечливіший флагман 2020 року. Чи купувати його? Звичайно ж, вирішувати вам. Ми ж рекомендуємо добре вивчити потенційного покупця та ринок смартфонів. Цілком імовірно, що за ці ж гроші ви зможете підібрати для себе щось цікавіше та крутіше. Залишається лише дочекатися офіційної презентації, аби переконатися, що новинка від Google буде такою компромісною, як нам її подають.

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