Блогер порівняв камери Pixel 5 та 4: результати відверто неоднозначні

Ми звикли, що кожен новий смартфон кращий за попередній. Але Google цьогоріч пішла проти цієї практики. Представлений нещодавно Pixel 5 отримав "середнє" залізо і позбувся багатьох унікальних фішок торішнього Pixel 4.

Техноблогер Бен Шманке з YouTube-каналу AuthenTech вирішив з'ясувати, як ситуація з камерою. Пряме порівняння показало, що і тут не все так однозначно.

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Торішній Pixel 4 оснащений 12,2-мегапіксельною основною камерою і телемодулем на 16 Мп з дворазовим оптичним наближенням. У Pixel 5 перша камера не змінилася, а друга зберегла роздільну здатність, але отримала ультраширококутний об'єктив з кутом огляду 107 градусів.

З самого початку ролика видно, що Pixel 5 набагато краще прибирає шуми при зйомці відео, ніж його попередник. Крім того, новинка демонструє ефективнішу стабілізацію на фронтальній камері. Селфі на обидва смартфони виходять дуже близькими за якістю, але на Pixel 4 трохи ширший кут огляду. Завдяки оптичному зуму стара модель робить помітно кращі кадри з великої відстані. Також блогер зауважив, що фотографії з основної камери виходять деталізованішими саме на торішню модель.

При зйомці в нічному режимі зі штатива Pixel 5 робить фото приблизно у два рази довше, ніж Pixel 4 – близько 4 хвилин проти 2 хвилин. Ймовірно, це обумовлено менш потужним процесором. Крім того, нічні селфі на Pixel 5 виходять помітно гіршими, ніж на Pixel 4. Зате під час запису нічного відео на Pixel 5 значно менше шумів і засвітів.

У результаті Pixel 5 не продемонстрував якогось явного стрибка в якості зйомки, а в деяких моментах навіть поступається попереднику.

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