Pixel 5 та розумна колонка Nest Audio: що показали на презентації Google

Компанія Google провела традиційну презентацію Launch Night In, на якій потішила користувачів новинками: смартфонами, розумною колонкою для дому і операційною системою для Google TV.

Корпорація Google 30 вересня презентувала розробки команди MadeByGoogle, серед яких два новеньких смартфони: Pixel 4A та Pixel 5, а також новинка серед смартколонок Nest Audio та ОС для Google TV.

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Флагман Pixel 5 з процесором Snapdragon 765G має 8 Гб оперативки та 128 Гб вбудованої пам'яті, а також підтримує 5G. Новенький смартфон також отримав безрамковий дисплей, модель безпровідної зарядки та захист від вологи. Вартість Pixel 5 складає 699 доларів.

A water-resistant phone that creates quite a splash. The new #Pixel5 has 8 GB of RAM and wireless and reverse wireless charging to use with your Pixel Stand or to charge your Pixel Buds on-the-go.https://t.co/YYzCyiRlDR #LaunchNightIn pic.twitter.com/JB9NVMeWvK — Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020



Що ж до Pixel 4A, то він теж підтримує 5G, а також має такий самий професор та камери, як і Pixel 5. Різницею є 6 Гб оперативки, менший акумулятор, а також відсутність безпровідної зарядки та захисту від вологи. Зате новинка отримала більший розмір екрану. Коштує цей смартфон 499 доларів.



У продаж Pixel 5 і Pixel 4A з 5G надійдуть вже з 15 жовтня, але лише у 9 країнах. Окрім смартфонів, корпорація випустила розумну колонку Nest Audio, яка обходить свою попередницю Google Home тим, що має на 75% більшу гучність.



Також на презентації засвітилась і нова операційна система для телевізорів Google TV, яка дозволяє шукати серіали та фільми на різних стрімінгових сервісах. Бонусом стала телеприставка Chromecast, яка здатна показувати відео з розширенням у 4K.

Say hello to the new #GoogleTV app - the new home to find and enjoy your favorite entertainment. Over the next few weeks your Play Movies & TV #Android app will be updating to Google TV. Learn more: https://t.co/C0s1PT6gdf pic.twitter.com/YCt6pRlnHI — Android (@Android) September 30, 2020

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