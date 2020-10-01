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Pixel 5 та розумна колонка Nest Audio: що показали на презентації Google

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Презентація Google 2020 - фото 1
Презентація Google 2020

Компанія Google провела традиційну презентацію Launch Night In, на якій потішила користувачів новинками: смартфонами, розумною колонкою для дому і операційною системою для Google TV.

Корпорація Google 30 вересня презентувала розробки команди MadeByGoogle, серед яких два новеньких смартфони: Pixel 4A та Pixel 5, а також новинка серед смартколонок Nest Audio та ОС для Google TV.

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Флагман Pixel 5 з процесором Snapdragon 765G має 8 Гб оперативки та 128 Гб вбудованої пам'яті, а також підтримує 5G. Новенький смартфон також отримав безрамковий дисплей, модель безпровідної зарядки та захист від вологи. Вартість Pixel 5 складає 699 доларів.


Що ж до Pixel 4A, то він теж підтримує 5G, а також має такий самий професор та камери, як і Pixel 5. Різницею є 6 Гб оперативки, менший акумулятор, а також відсутність безпровідної зарядки та захисту від вологи. Зате новинка отримала більший розмір екрану. Коштує цей смартфон 499 доларів.


У продаж Pixel 5 і Pixel 4A з 5G надійдуть вже з 15 жовтня, але лише у 9 країнах. Окрім смартфонів, корпорація випустила розумну колонку Nest Audio, яка обходить свою попередницю Google Home тим, що має на 75% більшу гучність.

Також на презентації засвітилась і нова операційна система для телевізорів Google TV, яка дозволяє шукати серіали та фільми на різних стрімінгових сервісах. Бонусом стала телеприставка Chromecast, яка здатна показувати відео з розширенням у 4K.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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