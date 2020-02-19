Вкотре нахабно надурили? Xiaomi Mi10 Pro показує інші результати в бенчмарках

Під час презентації Xiaomi Mi10 і Mi10 Pro виробник заявив про рекордні показники в бенчмарку AnTuTu – 585 232 бали, що помітно більше у порівнянні з торішніми моделями. Однак тепер, коли пристрої надійшли у продаж, бенчмарки показують дещо іншу картину.

На представлених скріншотах показані результати тестування Xiaomi Mi10 Pro у популярному китайському бенчмарку Master Lu. З опису видно, що в тесті брав участь смартфон з 8 ГБ оперативної пам'яті. Загальний результат склав 469 692 бали. І хоча це досить високий показник, торішній Nubia Red Magic 3S з процесором Snapdragon 855+ видає трохи більше – 488 450 бали.

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Не зовсім зрозуміло, чому новий смартфон зі швидшою оперативною пам'яттю LPDDR5 і процесором Snapdragon 865 набирає у бенчмарку менше, ніж торішній апарат. Можливо, це пов'язано з "сирістю" прошивки.

Нагадаємо, що раніше компанія Xiaomi показала процес розбирання топового смартфона Mi10 Pro. Офіційний ролик не тільки показав "внутрішній світ" флагманського гаджета в деталях, але і дозволив оцінити його ремонтопридатність.​ Для початку співробітники компанії зняли дисплей за допомогою спеціального пристосування. Під "капотом" пристрою розташувалися модуль NFC і котушка бездротової зарядки. Для розблокування гаджета використовується вбудований в екран сканер відбитків пальців товщиною 0,3 мм.

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