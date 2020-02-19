На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вкотре нахабно надурили? Xiaomi Mi10 Pro показує інші результати в бенчмарках
-
- 19
Під час презентації Xiaomi Mi10 і Mi10 Pro виробник заявив про рекордні показники в бенчмарку AnTuTu – 585 232 бали, що помітно більше у порівнянні з торішніми моделями. Однак тепер, коли пристрої надійшли у продаж, бенчмарки показують дещо іншу картину.
На представлених скріншотах показані результати тестування Xiaomi Mi10 Pro у популярному китайському бенчмарку Master Lu. З опису видно, що в тесті брав участь смартфон з 8 ГБ оперативної пам'яті. Загальний результат склав 469 692 бали. І хоча це досить високий показник, торішній Nubia Red Magic 3S з процесором Snapdragon 855+ видає трохи більше – 488 450 бали.
І ще: Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
Не зовсім зрозуміло, чому новий смартфон зі швидшою оперативною пам'яттю LPDDR5 і процесором Snapdragon 865 набирає у бенчмарку менше, ніж торішній апарат. Можливо, це пов'язано з "сирістю" прошивки.
Нагадаємо, що раніше компанія Xiaomi показала процес розбирання топового смартфона Mi10 Pro. Офіційний ролик не тільки показав "внутрішній світ" флагманського гаджета в деталях, але і дозволив оцінити його ремонтопридатність. Для початку співробітники компанії зняли дисплей за допомогою спеціального пристосування. Під "капотом" пристрою розташувалися модуль NFC і котушка бездротової зарядки. Для розблокування гаджета використовується вбудований в екран сканер відбитків пальців товщиною 0,3 мм.
Варте уваги: Як зекономити на покупці флагманського смартфона у 2020 році
- 19 лютого
-
21:53Вкотре нахабно надурили? Xiaomi Mi10 Pro показує інші результати в бенчмарках
-
21:20Що таке хентай чи генг-бенг: які види сексу та категорії є на Pornhub
-
21:0020 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:33Подивіться, що буде при лобовому зіткненні старого і нового Nissan Navara
-
20:17Експерти назвали ідеальний час для сніданку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:51Що заборонено туристам робити в Італії: перелік, який врятує вашу відпустку
-
19:40Як британці розбираються з аварією: епічне відео
-
19:23Скільки калорій потрібно вживати чоловікам: простий розрахунок
-
19:13Український студент купив права на екранізацію роману Кінга
-
18:54Xiaomi продемонструвала розбирання флагмана Mi10 Pro: що ховається всередині
-
18:40Жінка креативно помстилась за зраду через матрац: фото
-
18:24Підлітки викрали з автосалону два Lamborghini Urus, але щось пішло не так
-
18:10Вікторія Бекхем показала свою сексуальність у новому Vogue: фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:00Гороскоп на 20 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Гренландія планує продавати воду з льодовиків, що тануть
-
17:45Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так
-
17:265 ознак того, що ви їсте надто мало вуглеводів
-
17:10Лише у колготках: французька блогерка підкорила голим селфі (18+)
-
16:52Хакери масово атакували користувачів Windows 7
-
16:46Чому НЕ варто розводити паніку через евакуацію українців з Китаю: спростовуємо міфи
-
16:44У яких знаків Зодіаку мрії стануть реальністю вже цієї весни
-
16:35День Ангела Христини 2020: значення імені, сумісність і характер власниць
-
16:24Студент намалював Bugatti для диплома, і компанія запросила його на роботу
- 19 лютого
-
21:20Що таке хентай чи генг-бенг: які види сексу та категорії є на Pornhub
-
19:51Що заборонено туристам робити в Італії: перелік, який врятує вашу відпустку
-
16:05ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про алкоголь та напої
-
13:31Україна домовилася про безвіз з ще однією країною
-
11:51THE HARDKISS – Косатка: дивіться новий кліп гурту із чуттєвою Юлією Саніною
-
08:52Названо середню зарплату в Україні за 2019 рік
-
07:15Погода в Україні 19 лютого: точний прогноз на день
- 18 лютого
-
22:24Не винний: мем про "невірного" хлопця отримав логічне продовження
-
20:23Науковці назвали несподівану причину переїдання: нею грішать всі
-
18:00Ліга чемпіонів 2020: розклад, коли і де дивитись онлайн матчі ЛЧ
-
16:00Як українці називали останній місяць зими: синоніми до слова "лютий"
-
14:00Джону Траволті – 66 років: найкращі фільми з улюбленим актором
-
12:00Найкращі жарти Сергія Притули у відборі на Євробачення 2020: відео
-
10:15ТЕСТ: З чого тобі потрібно розпочати день
-
07:16Погода в Україні 18 лютого: де можливі дощі
- 17 лютого
-
21:22Названі найзатребуваніші професії на найближчі 10-20 років
-
18:09Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
-
17:00Перехід на літній час 2020: дата, коли переводять годинник в Україні
-
16:00Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
-
14:00Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості
-
12:13Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
-
09:21Голос країни 10 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:28Погода в Україні 17 лютого: точний прогноз на понеділок
- 16 лютого
-
20:52Стало відомо, скільки українці витратили на подарунки на День Валентина: шокуючі цифри
-
18:50Дівчина тижня: гаряча модель Еллі Рід, яка обожнює роздягатися перед камерою (18+)