Xiaomi продемонструвала розбирання флагмана Mi10 Pro: що ховається всередині

Не чекаючи чергового огляду iFixit, компанія Xiaomi опублікувала детальний відеозвіт, присвячений розбиранню недавно представленого смартфона Mi10 Pro. Офіційний ролик не тільки показав "внутрішній світ" флагманського гаджета в деталях, але і дозволив оцінити його ремонтопридатність.

Для початку співробітники компанії зняли дисплей за допомогою спеціального пристосування. Під "капотом" пристрою розташувалися модуль NFC і котушка бездротової зарядки. Для розблокування гаджета використовується вбудований в екран сканер відбитків пальців товщиною 0,3 мм.

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Під час подальшого розбирання інженери витягли материнську плату, захищену від перегріву фірмовою системою охолодження. На ній розмістилися процесор Snapdragon 865, чипи пам'яті стандарту UFS 3.0 і оперативка LPDDR5 виробництва Samsung, а також 5G-модем Snapdragon X55.

Акумулятор пристрою місткістю 4500 мАг підтримує технології швидкої (50 Вт), бездротової (30 Вт) і реверсивної (10 Вт) зарядки. Під центральною частиною материнської плати і акумулятором розташований вібромотор.

Модуль основної камери смартфона включає 108-мегапіксельний основний датчик, здатний об'єднувати 4 сусідні пікселі в один "великий" для отримання знімків з роздільною здатністю 27 Мп з високою світлочутливістю сенсора. Смартфон також отримав датчики на 12 і 8 Мп з телеоб'єктивами, що мають різну фокусну відстань, і 20-мегапіксельний з ультраширококутною оптикою.

За акустичні можливості апарату відповідають стереодинаміки, розташовані у нижній частині корпусу. Mi10 Pro також оснащений вбудованою системою температурних датчиків, які контролюють нагрівання матриці, 5G-модему, процесора, камер і АКБ у режимі реального часу. Примітно, що для кріплення більшості компонентів практично не використовується клей, що значно спрощує можливість їх заміни при ремонті пристрою.

Новий флагман Xiaomi уже надійшов у продаж за ціною від $ 716 – при цьому перша партія з 40 000 пристроїв розійшлася менш ніж за одну хвилину.

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