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Xiaomi продемонструвала розбирання флагмана Mi10 Pro: що ховається всередині

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Що ховається всередині топового Xiaomi Mi10 Pro - фото 1
Що ховається всередині топового Xiaomi Mi10 Pro

Не чекаючи чергового огляду iFixit, компанія Xiaomi опублікувала детальний відеозвіт, присвячений розбиранню недавно представленого смартфона Mi10 Pro. Офіційний ролик не тільки показав "внутрішній світ" флагманського гаджета в деталях, але і дозволив оцінити його ремонтопридатність.

Для початку співробітники компанії зняли дисплей за допомогою спеціального пристосування. Під "капотом" пристрою розташувалися модуль NFC і котушка бездротової зарядки. Для розблокування гаджета використовується вбудований в екран сканер відбитків пальців товщиною 0,3 мм.

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Під час подальшого розбирання інженери витягли материнську плату, захищену від перегріву фірмовою системою охолодження. На ній розмістилися процесор Snapdragon 865, чипи пам'яті стандарту UFS 3.0 і оперативка LPDDR5 виробництва Samsung, а також 5G-модем Snapdragon X55.

Xiaomi продемонструвала розбирання флагмана Mi10 Pro: що ховається всередині - фото 387033
Xiaomi продемонструвала розбирання флагмана Mi10 Pro: що ховається всередині - фото 387031
Xiaomi продемонструвала розбирання флагмана Mi10 Pro: що ховається всередині - фото 387034
Xiaomi продемонструвала розбирання флагмана Mi10 Pro: що ховається всередині - фото 387032

Акумулятор пристрою місткістю 4500 мАг підтримує технології швидкої (50 Вт), бездротової (30 Вт) і реверсивної (10 Вт) зарядки. Під центральною частиною материнської плати і акумулятором розташований вібромотор.

Xiaomi продемонструвала розбирання флагмана Mi10 Pro: що ховається всередині - фото 387038
Xiaomi продемонструвала розбирання флагмана Mi10 Pro: що ховається всередині - фото 387037
Xiaomi продемонструвала розбирання флагмана Mi10 Pro: що ховається всередині - фото 387040
Xiaomi продемонструвала розбирання флагмана Mi10 Pro: що ховається всередині - фото 387039

Модуль основної камери смартфона включає 108-мегапіксельний основний датчик, здатний об'єднувати 4 сусідні пікселі в один "великий" для отримання знімків з роздільною здатністю 27 Мп з високою світлочутливістю сенсора. Смартфон також отримав датчики на 12 і 8 Мп з телеоб'єктивами, що мають різну фокусну відстань, і 20-мегапіксельний з ультраширококутною оптикою.

Xiaomi продемонструвала розбирання флагмана Mi10 Pro: що ховається всередині - фото 387036

За акустичні можливості апарату відповідають стереодинаміки, розташовані у нижній частині корпусу. Mi10 Pro також оснащений вбудованою системою температурних датчиків, які контролюють нагрівання матриці, 5G-модему, процесора, камер і АКБ у режимі реального часу. Примітно, що для кріплення більшості компонентів практично не використовується клей, що значно спрощує можливість їх заміни при ремонті пристрою.

Новий флагман Xiaomi уже надійшов у продаж за ціною від $ 716 – при цьому перша партія з 40 000 пристроїв розійшлася менш ніж за одну хвилину.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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