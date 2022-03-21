Визнали екстремістськими: на Росії заборонили Facebook та Instagram

Російські недоблогери можуть продовжувати кусати собі лікті. А все тому, що на болотах Facebook та Instagram визнали екстремістськими соціальними мережами та заборонили.

Відповідне рішення ухвалив Тверський суд Москви. Він визнав компанію Meta Platforms Inc., якій і належать соціальні мережі, екстремістською організацією, повідомляють РосЗМІ.

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Відсьогодні на Росії мають перестати працювати Facebook та Instagram

Цікаво, що на месенджер WhatsApp, який теж належить компанії, відповідне рішення не поширюється. А все тому, що він – засіб комунікації, а не джерело розміщення інформації.

Якщо мешканці боліт хотітимуть таки заглядати до соціальних мереж, то їх обіцяють не притягати за це до відповідальності. Але ми б не були настільки впевненими, адже знаємо, що обіцянки у цій країні не варті навіть паперу, на якому вони написані.

Мовляв, використання продуктів Meta фізичними та юридичними особами не повинне розглядатися як участь в екстремістській діяльності. Але, підозрюємо, щойно хтось з росіян поставить лайк не несхвалений ФСБ коментар або пост, на нього очікує низка проблем.

Нагадаємо, що Роскомнагляд почав обмежувати доступ до Facebook на болотах наприкінці лютого. Після цього під санкції потрапив і Instagram. У відомстві переконують, що це вимушене рішення, адже у соціальних мережах поширюють заклики до насильницьких дій щодо росіян.

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