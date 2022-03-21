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Як подзвонити, коли немає мобільного зв’язку

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Зв’язок - фото 1
Зв’язок / tehnofan

Зараз у деяких регіонах України, на жаль, відсутній мобільний зв'язок. Однак, у такому випадку все-таки є декілька альтернативних варіантів.

Про це повідомляє МОЗ та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Основною альтернативою мобільному зв’язку є засоби стаціонарного дротового зв’язку (стаціонарні телефони).

Для виклику швидкої допомоги слід набирати номер 103. Якщо є доступ до інтернету, то можна підтримувати зв’язок за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram тощо. У разі необхідності з медиками можна зв’язатися за допомогою чатботу на сайті МОЗ.

Використання мобільних телефонів як засобів радіозв’язку за прикладом рації. Для цього на смартфон необхідно встановити спеціальні месенджери, наприклад: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

За відсутності зв’язку та доступу до інтернету рекомендовано за можливості переміститися до будівель, які обладнано телефонним та/або радіозв’язком. Наприклад, до адміністративних будівель: органів місцевого самоврядування, відділень пошти, пожежно-рятувальних частин, відділів поліції тощо.

  • На випадок, якщо в кризовій ситуації не буде жодних технічних засобів зв’язку, потрібно попередньо домовитися про місце та час зустрічі.
  • Якщо ви плануєте евакуацію в якесь конкретне місце, визначте точку та час збору й домовтеся про час, скільки будете чекати.
  • Маленьким дітям варто покласти в кишеню або вшити в одяг записку із повним ім’ям дитини, її батьків чи інших контактних осіб, адресу та телефони.
Як подзвонити, коли немає мобільного зв’язку - фото 501386

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