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Спортивні досягнення українців у 2018 році: є, чим пишатися
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У 2018 році українські спортсмени досягли неабияких успіхів. Радіо МАКСИМУМ пропонує згадати головні спортивні досягнення українців у цьому році – вони варті вашої уваги.
Українські боксери
Олександр Усик
На рахунку українця у 2018 році три проведених поєдинки і три перемоги, він не тільки завоював численні титули, а й зберіг статус непереможеного боксера-професіонала. Спочатку, у січні цього року, Олександр Усик розбив Брієдіса. 21 липня Усик у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) зустрічався з Муратом Гассієвим за звання абсолютного чемпіона світу. З великою перевагою досвідчений українець розбив росіянина.
Дивіться онлайн повне відео бою Усик – Гассієв:
Поєдинок з Беллью пройшов 10 листопада в Манчестері і завершився нокаутом від Усика у восьмому раунді. ESPN за підсумками 2018 року визнав Усика найкращим боксером року. У рейтингу він випередив співвітчизника Василя Ломаченка, про якого і поговоримо нижче.
Василь Ломаченко
Український боксер Василь Ломаченко у травні 2018 року отримав право битися за звання чемпіона світу у новій для себе вазі, легкій. Його суперником став чемпіон за версіями WBA super і The Ring венесуелець Хорхе Лінарес, найважчий опонент в професійній кар'єрі українця, що і показав бій.
У шостому раунді 30-річний Ломаченко виявився в першому для себе нокдауні на професійному рингу. Проте бій дійшов до рішення, де судді віддали перевагу українцеві. А ще Ломаченко встановив новий світовий рекорд, ставши чемпіоном світу в третій ваговій категорії лише за 12 поєдинків, проведених за п'ять років.
Берінчик, Гвоздик, Далакян
Український легкоатлет Денис Берінчик також потішив шанувальників перемогами. У грудні цього року він завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO, здобувши дострокову перемогу над філіппінцем Крістобалем.
Дивіться онлайн найяскравіші моменти бою Берінчик – Крістобаль:
Не залишився осторонь і ще один український боксер, Олександр Гвоздик, який нокаутував чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі (до 79,4 кг) Адоніса Стівенсона. Тоді українець здобув перемогу в одинадцятому раунді поєдинку. При цьому, за записками суддів, він програвав на момент зупинки бою. А у найлегшій вазі три перемоги Артема Далакяна дозволили йому стати ще одним українським чемпіоном світу.
Теніс
Еліна Світоліна
У році, що минає, наша тенісистка Еліна Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA – це стало найбільшим досягненням в історії українського тенісу. У фіналі Світоліна з рахунком 2:1 (3:6, 6:2, 6:2) обіграла американку Слоан Стівенс. На корті суперниці провели 2 години 24 хвилини. Четверта ракетка світу зізналася, що не очікувала від себе багато на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі, але завоювала головний титул завдяки наполегливій роботі і залізному характеру.
Дзюдо
Дарина Білодід
18-річна чемпіонка світу Дар'я Білодід стала найкращою дзюдоїсткою світу у ваговій категорії до 48 кілограмів. Дарина – наймолодша чемпіонка світу з дзюдо, вона виграла змагання у 17. Також вона одна з найкрасивіших дівчат в українському спорті, у неї навіть є контракт з модельним агентством. Виступаючи на чемпіонаті світу 2018 року, у фіналі проти діючої чемпіонки світу Фуни Танаки (Японія) українка на третій хвилині сутички виграла іппон.
Дивіться онлайн момент тріумфу дзюдоїстки Дарини Білодід:
Футбол
Збірна України
У 2018 році жовто-сині під керівництвом Андрія Шевченка дебютували в новому турнірі Ліга Націй УЄФА. І зробили це доволі успішно. Команда Шевченка здобула три перемоги в перших трьох зустрічах і достроково виграла свою групу. Виділити в складі збірної, яка показала привабливий футбол, варто Руслана Малиновського, Віктора Циганкова і Романа Яремчука.
Фінал Ліги чемпіонів у Києві
Фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА перетворив центр української столиці на справжній футбольний рай для фанатів "Реала" і "Ліверпуля". Яскраві, позитивні і постійно співаючі шанувальники англійського "Ліверпуля" заполонили буквально кожен парк і кафе в центрі міста.
Як проходив фінал Ліги чемпіонів у Києві:
Після того драматичного матчу, у якому мерсисайдцям через відверте невезіння і прикрі помилки голкіпера команди Лоріса Каріуса так і не вдалося завоювати омріяний трофей, ("Реал" виграв з рахунком 3:1), Київ ще кілька днів жив у атмосфері європейського футбольного божевілля. Спогади у городян від цього дня залишаться ще надовго.
Ігри нескорених
Цьогоріч українські спортсмени завершили змагання на Іграх нескорених в Сіднеї з 20-ма медалями, сім з яких – золоті. Українці змагалися в шести дисциплінах: легка атлетика (біг, штовхання ядра, метання диска, стрибки в довжину), плавання (запливи на 50 та 100 метрів вільним стилем, брасом і на спині), веслування на тренажері (1-хвилинний спринт і 4 хвилинна витривалість), велоспорт на шосе, стрільба з лука і пауерліфтинг.
Ігри нескорених – міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх і діючих військових, які стали інвалідами, що проводять в різних країнах з 2014 року за ініціативи британського принца Гаррі.
Біатлон
Юлія Джима
У 2018 році українська біатлоністка Юлія Джима вперше завоювала "золото" в особистій гонці на етапі Кубка світу. Дистанцію 15 кілометрів біатлоністка подолала за 43 хвилин і 6 секунд без єдиного промаху. Для українки перемога в індивідуальній гонці стала першою на етапах Кубка світу. Крім цього, тріумф Джими дозволив українським біатлоністка перервати невтішну серію без перемог, яка тривала з лютого 2016 року.
Шахи
Сестри Музичук
Українські шахістки Анна і Марія Музичук зберегли місця в першій десятці оновленого світового шахового рейтингу FIDE. Анна Музичук, яка в листопаді 2018 року вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу, залишається у ТОП-3 найсильніших шахісток світу. Її сестра Марія, яка на світовій першості дійшла до півфіналу і виграла бронзову нагороду, займає 6 місце. У топ-100 кращих шахісток світу ще 6 українок: Анна Ушеніна, Інна Гапоненко, Наталя Букс, Юлія Осьмак, Наталя Жукова, Євгенія Долуханова.
Паралімпіада
На паралімпійських зимових іграх 2018 у Пхенчхані наші спортсмени завоювали 22 нагороди – 7 золотих, 7 срібних і 8 бронзових, посівши четверте місце за загальною кількістю нагород і шосте місце – в загальнокомандному заліку серед 49 країн-учасниць "білих" Ігор-2018.
Пишаємося нашими спортсменами і бажаємо нових перемог і досягнень у прийдешньому 2019 році!
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