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День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Новий суперник Ломаченка: кому українець кинув виклик

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facebook.com/VasylLomachenko - фото 1
facebook.com/VasylLomachenko

Василь Ломаченко назвав свого можливого наступного суперника одразу після перемоги над Хосе Педрасою.

Український боксер Василь Ломаченко зумів об'єднати два пояси, отримавши перемогу в бою з Хосе Педрасою. Опісля рингу боєць дав коментар журналістам, назвавши нового потенційного суперника. Спершу українець пояснив, чому так довго боровся з пуерториканцем.

І ще: Чому не було нокауту? Аналіз бою Ломаченко – Педраса

Він дуже хороший, справжній воїн. Він зробив дуже хорошу роботу. Я поважаю Педрасу та його команду. Це була чудова робота, дякую. Я дуже радий своєму виступу, адже я наблизився ще трішки до своєї мрії. Я хочу подякувати своїй команді та всіх людям, які прийшли підтримати мене. Звісно ж, я хочу ще два ремені, тому, можливо, наступного року ми поборемося з Майкі Гарсія, – відзначив Василь.

Додамо, що у вересні Чемпіон світу за версіями WBC і IBF у легкій вазі американець Майкі Гарсія, якого також називають непереможним, вже кидав виклик Ломаченку. Щоправда, наступна зустріч Ломаченка вже майже відома, адже ще восени було вирішено, що переможець бою Ломаченко – Педраса вийде на ринг з екс-чемпіоном світу Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО). Це чудовий шанс відкрити для себе британський ринг. Але головною метою українця все ж залишається бій з Майкі Гарсія.

Як це було: Ломаченко переміг Педрасу в напруженому бою та об'єднав пояси

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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