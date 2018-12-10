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День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Гвоздик отримав іменний пояс чемпіона світу

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Олександр Гвоздик - фото 1
Олександр Гвоздик / Instagram

Всесвітня боксерська рада (WBC) вручив українському чемпіону світу у напівважкій вазі за версією WBC Олександру Гвоздику іменний чемпіонський пояс.

Разом з боксером іменний титул отримував промоутер українського напівважковаговика Боб Арум, який заявив, що його клієнт буде не просто чемпіоном світу, а великим чемпіоном світу.

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2 грудня Гвоздик переміг нокаутом чемпіона світу WBC в напівважкій вазі Адоніса Стівенсона і завоював титул за цією версією.

Цей успіх дозволив українцю піднятися на 13-у позицію авторитетного рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією BoxRec.

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Джерело: youtube
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