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Лікарі розвіяли популярний міф про користь води з лимоном

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Як вода з лимоном впливають на здоров'я - фото 1
Як вода з лимоном впливають на здоров'я / zkurzeneva

Вода з лимоном як спосіб схуднути не відповідає вашим очікуванням. Іншими словами – це міф.

Прискорення метаболізму і спалювання жиру – ці властивості приписуються воді з часточкою лимона, яку варто випивати щоранку і бажано протягом дня. Але гастроентерологи кажуть про те, що з лимоном або без, вода залишається водою, тобто напоєм без калорій.

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Спалювати нічого. Є можливість витратити трохи калорій, якщо вода буде прохолодною, проте це ніяк не залежить від того, буде в ній лимон чи ні. Вода дає необхідне зволоження, щоб наші органи працювали нормально. Об'єктивний фактор схуднення: регулярне споживання води наповнює шлунок, а значить, ваш мозок перестає думати про їжу, але сам лимон чарівним чином жир не спалює.

Однак з ним в організм може надходити невелика кількість вітаміну С. Крім того, деякі люди можуть випити більше рідини, якщо вона має смак.

Лікарі розвіяли популярний міф про користь води з лимоном - фото 341852

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Джерело: nur.kz
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