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Візажист Белли Хадід назвав найпопулярнішу помилку у макіяжі
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Популярний візажист Ханг Ванго, який підкреслює вроду найефектніших дівчат світу, розповів про те, якої ж помилки найчастіше припускаються дівчата під час макіяжу.
Міжнародний візажист Ханг Ванго з В'єтнаму став неймовірно популярним за останні кілька років, тому не дивно, що з ним співпрацюють такі зірки, як Емілі Ратажковскі, Белла Хадід, Селена Гомес та інші. Він також проводить майстеркласи та з радістю ділиться хитрощами, які роблять дівчат впевненішими.
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Нещодавно Ханг назвав найпопулярнішу та найбільшу помилку щодо мейкапу, яку роблять чимало жінок по всьому світу. Виявилось, що чимало хто використовує консилер, намагаючись приховати недоліки шкіри, але це дає зовсім інший ефект.
"Більшість дівчат користуються одним і тим же відтінком консилера для області під очима та маскування дрібних недоліків. Як правило, це відтінок трохи світліший за тональну основу. Для висвітлення темних кіл під очима цей трюк хороший, а для приховування прищів – ні. Коли консилери світліший, то він виділяється під тональним кермом, тож не важко помітити прищ. Для такої цілі варто обирати колір, який максимально близький до відтінку тону", – наголошує візажист.
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