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Новий спокусливий тренд підкорює мережу: зірки публікують відверті фото у червоній білизні

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Новий спокусливий тренд підкорює мережу: зірки публікують відверті фото у червоній білизні - фото 1

Популярні блогери і знаменитості почали масово опублікувати пікантні кадри у мережі, на яких вони позували в червоній білизні. Таким чином зірки Instagram і запустили новий тренд.

Як повідомляється, вибір червоного кольору обумовлений наближенням різдвяних і новорічних свят. Так, у списку зірок, які підтримали новий модний рух, виявилася учасниця британського реаліті-шоу Love Island Зара Макдермотт, яка позувала в комплекті білизни червоного кольору. Свій образ вона доповнила білою сорочкою.

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Учасниця того ж телешоу Хлоя Феррі сфотографувалася в мереживному бюстгальтері червоного кольору і святковій шапці в тон, а фітнес-модель і телезірка Крістін Макгіннесс позувала боком до камери в білизні бордового відтінку.

Новий спокусливий тренд підкорює мережу: зірки публікують відверті фото у червоній білизні - фото 434569

Новий спокусливий тренд підкорює мережу: зірки публікують відверті фото у червоній білизні - фото 434570

Новий спокусливий тренд підкорює мережу: зірки публікують відверті фото у червоній білизні - фото 434571

Новий спокусливий тренд підкорює мережу: зірки публікують відверті фото у червоній білизні - фото 434572

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Джерело: thesun
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