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Дизайнери придумали светр з веганської вовни

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Дизайнери придумали светр з веганської вовни - фото 1

Біотехнологічний стартап Spiber і гірськолижна марка Goldwin розробили светр, в складі якого є веганський аналог вовни.

Волокна Brewed Protein, з яких частково зроблений светр, отримують шляхом мікробіологічного бродіння рослинної біомаси: це білкові волокна, які схожі за властивостями на павутину.

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Творці светри вважають розробку важливим кроком до впровадження екологічних матеріалів в модну індустрію і сподіваються, що нова пряжа допоможе менше використовувати в майбутньому синтетичні аналоги вовни, такі як акрил, поліестер і нейлон.

Светр випущений обмеженим тиражем і коштує 800 доларів, але його не можна купити так просто: право покупки розіграють в лотереї на сайті Goldwin, заявки приймають до 30 листопада.

Дизайнери придумали светр з веганської вовни - фото 434592

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Джерело: usshop.goldwin-sports
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