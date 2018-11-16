Віза в Таїланд для українців стала безкоштовною

Посол України в Таїланді Андрій Бешта оголосив про дострокову відміну консульського збору при в'їзді у країну.

Уряд королівства Таїланд скасував консульський збір по прибуттю для громадян України, повідомив посол України в королівстві Таїланд Андрій Бешта.

І ще: Названа найбезпечніша країна для подорожей

"До уваги українців, які планують відпустку у Таїланді. Згідно з уточненим рішенням тайського уряду вже з 15 листопада (а не з 1 грудня 2018 як планувалося) українці не платитимуть консульський збір у розмірі близько 60 доларів за отримання туристичної візи по прибуттю" – написав Бешта на своїй сторінці у Twitter.

До уваги українців, які планують відпустку в Таїланді. Відповідно до уточненого рішення тайського Уряду вже з 15 листопада (а не з 1 грудня 2018 р. як планувалося) українці не сплачуватимуть консульський збір у розмірі близько 60$ за отримання туристичної візи по прибуттю! — Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) 14 листопада 2018 р.

Також він уточнив, що таке рішення буде діяти до 13 січня 2019 року. Бешта запевнив, що зробить все можливе для того, щоб безкоштовна віза діяла на постійній основі для українських туристів.

Читайте також: Названо країну, яка до 2030 року стане найпривабливішою для туристів