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Віза в Таїланд для українців стала безкоштовною

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Таїланд - фото 1
Таїланд / tpg

Посол України в Таїланді Андрій Бешта оголосив про дострокову відміну консульського збору при в'їзді у країну.

Уряд королівства Таїланд скасував консульський збір по прибуттю для громадян України, повідомив посол України в королівстві Таїланд Андрій Бешта.

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"До уваги українців, які планують відпустку у Таїланді. Згідно з уточненим рішенням тайського уряду вже з 15 листопада (а не з 1 грудня 2018 як планувалося) українці не платитимуть консульський збір у розмірі близько 60 доларів за отримання туристичної візи по прибуттю" – написав Бешта на своїй сторінці у Twitter.

Також він уточнив, що таке рішення буде діяти до 13 січня 2019 року. Бешта запевнив, що зробить все можливе для того, щоб безкоштовна віза діяла на постійній основі для українських туристів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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