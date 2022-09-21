Віза не допоможе: Латвія не впускатиме росіян, які тікатимуть від мобілізації

Чимало росіян після оголошення кремлівським диктатором мобілізації в росії вирішили стрімко покинути країну. Однак у Латвії не планують ставати прихистком для втікачів, навіть якщо у них є різні види візи.

Оголошення часткової мобілізації в росії вже стало темою для хвилі жартів та висміювань з боку українців, а от громадян країни-агресора це неабияк злякало. Тому за кілька годин вони скупили усі найближчі прямі авіарейси до Стамбулу, Єревану та Тбілісі. Тим часом потрапити у країни ЄС для громадян рф стає місією неможливою. На тлі новин глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що країна не видаватиме візи росіянам, що прагнуть втекти від мобілізації.

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З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз росіянам, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня, – написав він у Twitter.

З 19 вересня Латвія, Литва, Польща та Естонія не впускатимуть громадян росії навіть за наявністю візи. Єдиним способом потрапити до європейських країн сушею залишається кордон Фінляндії.

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