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"Програма утилізації росіян": Подоляк і Данілов висміяли оголошення мобілізації в рф
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У Кремлі оголосили часткову мобілізацію в росії на фоні провалу на фронті. І така заява зовсім не злякала українців, зате викликала шквал висміювання, до якого долучились і в Офісі президента України та в РНБО.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк не пройшов повз ранкової заяви російського диктатора володимира путіна щодо введення часткової мобілізації серед росіян. На своєму профілі у Twitter Подоляк згадав про попередні нескромні плани окупантів та потролив їх "успішність".
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Йшов 210-й день "триденної війни". Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали: мобілізацію, закриті кордони та блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство, спецзагони для "опущених" у ПВК. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору, – відзначив він.
Секретар РНБО України Олексій Данілов також прокоментував новини в країні-агресорі, підібравши доволі красномовні порівняння та показавши весь шлях росіян, які підпадають під мобілізацію
Щодо останніх заяв. План путіна "Бермудський трикутник" – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – пвк "вагнер". Далі: український фронт – ліквідація – "Біла лада", - зазначив він.
Нагадаємо, що станом на 21 вересня окупанти втратили 55110 осіб, 2227 танків, 4748 бойових броньованих машин та 1340 артилерійських систем. Такий вигляд має повний перелік втрат армії росії з початку повномасштабної війни:
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