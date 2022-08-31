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Нідерланди підтримали заборону видачі віз для росіян
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Російським туристам більше не раді у Європі та їм більше не видаватимуть візи. Саме це заявив глава МЗС Нідерландів, підтримавши європейську заборону на туристичні візи для громадян рф через війну в Україні.
Нідерланди приєднались до переліку країн ЄС, які відмовляються видавати росіянам туристичні візи через криваве вторгнення до України. Про це розповів міністр закордонних справ Вопке Гукстра, наголосивши, що цю позицію країна просуватиме і на зустрічі глав МЗС держав Євросоюзу, яка зовсім скоро пройде у Празі, пише rtlnieuws.
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У Європі ми будемо виступати за те, щоб не продовжувати видавати туристичні візи. Ми чітко розрізняємо їх та інші візи (для навчання, біженців для довготривалого проживання, – ред.). З одного боку, ви хочете міжособистісного контакту та виділити різницю між державою росія та російськими громадянами. Але ми бачимо, що більшість людей, які приїздять сюди витрачати гроші, часто є заможними росіянами, що пов'язані з режимом, – пояснив нідерландський політик.
Додамо, що деякі європейські держави вже обмежили видачу віз росіянам, серед них Чехія та країни Балтії. Тим часом Німеччина найбільше вагається щодо скасування гнучкого візового режиму для громадян країни-окупанта. Як наголошує прем'єр-міністр Естонії Каї Каллас, європейська туристична віза – це "привілей, а не право людини". Однак віза, яку видали в одній з країн членів ЄС, є дійсно у всіх. Саме тому декілька країн закликають до повної заборони видачі віз для росіян.
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