Росіянам тут не раді: які країни ЄС заборонили в'їзд громадянам РФ

З 19 вересня кілька європейських держав відмовились впускати росіян навіть з шенгенською візою. Тепер для громадян країни-агресора не так багато варіантів потрапити до країн ЄС через сушу.

З 19 вересня росіяни зможуть в'їхати лише через один сухопутний кордон до країни Європи, адже лише Фінляндія поки що не ввела заборону щодо них. Тим часом Естонія, Польща, Латвія та Литва не впускатимуть громадян росії навіть за наявністю візи, про що повідомили у Держприкордонслужбі.

І ще: Нідерланди підтримали заборону видачі віз для росіян

Росіяни, які мають шенгенську візу, видану з метою туризму, спорту та відвідування культурних заходів, не зможуть потрапляти на територію ЄС через ці країни. Єдиним сухопутним кордоном для них залишається Фінляндія, – йдеться у повідомленні.

Наявність візи все одно не дозволить росіянам перетнути кордон 4 країн ЄС / Global Residence Index on Unsplash

Як зауважувала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, таке рішення прийнято з питань безпеки. А естонський очільник МЗС Урмас Рейнсалу додав, що заборона буде торкатись всіх росіян, незалежно від того, яка саме країна видала їм візу.

Не приїжджайте до Естонії з шенгенськими візами, вам тут не раді! – відзначив він ще на початку вересня, анонсуючи закриття кордонів для громадян росії.

Читайте також: Скасування безвізу, а не заборона росіян: 3 фейки про візовий режим з РФ