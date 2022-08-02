Виїхали за кілька годин до появи російських танків: як родина Олени рятувалась з Сум

Суми стали одним з перших міст, у яке 24 лютого намагались вдертись російські окупанти. І родина Олени серед з тих, кому вдалось евакуюватись за лічені години до того, як туди в'їхали ворожі танки. Як сім'я зустріла війну та двічі ледь не втратила дім – читайте далі.

Сім'я Олени вже двічі тікала від російської агресії: спершу у 2014 році у Криму, а у 2022 окупанти прийшли в її рідні Суми. Жінка й не припускала, що повномасштабна війна в один день змусить її покидати домівку та їхати дві доби, не знаючи місця призначення. Про жах та емоції 24 лютого вона розповіла у проєкті СВОЇ від 24 каналу.

Читайте повну історію родини Олени з міста Суми читайте тут

Олена разом з чоловіком народились та юність провели у Сумах, а тоді перебрались у Севастополь, де придбали житло та планували залишатись, але прийшла росія. Тому родина повернулась у рідне місто, не очікуючи, що агресор змусить їх знову покидати домівку. 24 лютого вони лише звикали до нового помешкання, в якому встигли пробути всього 20 днів.

Ми не купували квитків, не заправляли машину, не знімали гроші з банкоматів. Я 23 лютого мала простий робочий день. Закінчилась зміна, і пішла додому на відпочинок – 2 через 2 працювала. Зранку 24-го почалась паніка. Чоловік поїхав на заправку, а там вже черга по 3 – 4 години. Я в цей час вже збирала сумки. Дитині сказали, що вибухи – це звуки вантажівок, – розповідає Олена.

Зважаючи на те, що сім'я змінила район, то продовжувала возити доньку в школу у попередній. Тож ранкові підйоми о 5-6 ранку були звичайними, і в той ранок жінка з повідомлень дізналась про початок війни. Тоді у неї був шок, зараз Олені теж складно втримувати емоції щодо того, що відбувається в Україні. Доньці вона вирішила не розповідати про той жах, який почався.

Історії тих, хто поїхав, аби повернутись – це про проєкт "СВОЇ" на 24 каналі. Автори у форматі відвертої розмови з героями розповідають про досвід тих, кому довелося покинути рідні стіни через цинічний напад росії та знайти прихисток у зовсім іншому куточку нашої країни.

Російська техніка у Сумах 24 лютого / Скриншот з відео

Вона прокинулась і їй сказали, що будемо збиратись у маленьку пригоду. О 6 ранку ми вийшли на балкон. Здалеку було чутно звуки вибухів – такі ледве-ледве. Ми сказали, що це вантажівка проїхала. Дитина взагалі нічого не зрозуміла. Чекала, поки тато приїде на машині, поки я зберу речі. Однак розуміли, що це не просто вантажівка: у нас спальний район, там великі фури не їздять, – ділиться Олена.

Родина прийняла рішення їхати у бік західних областей, не знаючи фінальної точки поїздки.

Думали, що по дорозі вирішимо, куди саме. Родичів чи друзів у нас тут майже не було. Але чоловік згадав, що працював з людьми по роботі, все ж таки знайомі. Зателефонував і вони погодились нас прийняти. Ми вирішили їхати до них. Так і потрапили в Чернівці, – каже жінка.

Фото з особистого архіву Олени / 24 канал

Шлях до Чернівців тривав майже 2 доби, хоч сім'я і їхала без зупинок. Але неймовірна кількість транспорту уповільнювала рух. До того ж, їм довелось коригувати маршрут через Кременчук, оскільки Київ вже страждав від ракетних ударів. Для чоловіка Олени це був перший досвід такого тривалого керування авто, але місією було захистити їхню 7-річну доньку.

Зараз Олена разом з малечею мешкає у Чернівцях, її чоловік спершу був у ТРО, а тепер долучився до лав ЗСУ. Жінка дуже вдячна всім людям, які допомагали їй на Буковині та влаштували такий теплий прийом. Спершу здавалось, що тут сім'я пробуде всього кілька тижнів, та тепер вони чекають, коли ж буде справді безпечно повертатись додому. У Сумах у них залишились родичі, які не в змозі або не хочуть покидати свої помешкання. Сподіваємось, що зовсім скоро всі українські сім'ї знову будуть разом у своїх рідних містах. Віримо в ЗСУ та в перемогу України!

Фото з особистого архіву Олени / 24 канал

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