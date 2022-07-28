14-річна Настя з Сєвєродонецька пояснила, чому треба терміново їхати з окупованих міст

Тисячі дітей через війну були змушені різко подорослішати, і 14-річна Настя Алєксікова серед них. Дівчинка разом з матір'ю покинула рідний Сєвєродонецьк після вторгнення російських загарбників. Чому не варто залишатись на тимчасово окупованих територіях – розповідає юна переселенка.

З перший днів повномасштабної війни Сєвєродонецьк став "гарячою" точкою, яку намагались знищити російські військові Щодня місто потерпає від обстрілів та зараз є тимчасово окупованим. Тому для 14-річної Насті та інших дітей просто не залишилось вибору, як прийняти нову дорослу і жахливу реальність, у якій єдиною місією є вижити. Про історію дівчинки з Сєвєродонецька – читайте в проєкті 24 каналу СВОЇ.

Повну історію Насті з Сєвєродонецька читайте тут

Раніше безтурботне життя з прогулянками з друзями та спортивною школою зараз залишається лише спогадом. На щастя, юній Насті разом з мамою, яка отримала поранення, вдалось евакуюватись на Львівщину. Однак її батько залишився у рідному місті в лікарні і вона досі не знає про його долю.

Історії тих, хто поїхав, аби повернутись – це про проєкт "СВОЇ" на 24 каналі. Автори у форматі відвертої розмови з героями розповідають про досвід тих, кому довелося покинути рідні стіни через цинічний напад росії та знайти прихисток у зовсім іншому куточку нашої країни.

Фото надала Настя Алєксікова

Після всього пережитого та побаченого юна переселенка радить всім, хто перебуває поблизу фронту та в тимчасово окупованих містах, якомога швидше тікати.

Можу порадити тільки одне – терміново виїжджати з Сєвєродонецька чи з інших окупованих або небезпечних регіонів. Я знаю, що зараз в моєму місті немає бойових дій, воно захоплене, нема тривог. Але ніхто не знає, як все повернеться. Рішення про виїзд – вчасне і вдале, особливо поки нема боїв знову. Треба благополучно виїхати, бо люди, які залишились, ризикують своїм життям. Вони повинні подумати про себе, свою родину, а вже тоді про свій дім, – наголошує дівчинка.

Настя також поділилась, що найгіршим під час війни було те, що люди під обстрілами залишаються у невідомості. Ніхто не знає, коли ракета може прилетіти прямо у твій будинок. Зараз дівчина з мамою облаштувалась у селі поблизу Львова, де знову намагається займатись тим, що приносить радість. І їй додає надії те, що рідна домівка вціліла, тож буде куди повернутись.

Фото надала Настя Алєксікова 24 каналу

Читайте також: Як у фільмах про апокаліпсис: харків'янка розповіла, як живе місто під обстрілами