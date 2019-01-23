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Виявлене несподіване джерело забруднення океану

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Пролежавши якийсь час на дні, м'ячі починають руйнуватися - фото 1
Пролежавши якийсь час на дні, м'ячі починають руйнуватися / NHPR

Дайвери-любителі зібрали в океані майже 40 000 м'ячів для гольфу.

Про незвичайний екологічний проект розповів морський біолог Метью Савока. У 2017 році він отримав листа від школярки, яка розповіла про величезну кількість пластикових м'ячів у водах Національного морського заповідника Монтерей-Бей біля узбережжя Каліфорнії.

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Разом з друзями вона зібрала 10 тисяч м'ячів і запитала у вченого, що займається темою забруднення океану пластиковим сміттям, як вирішити цю проблему. Біолог вирішив підготувати статтю з описом проблеми та планом її рішення. Савока разом зі школяркою і її батьком почали збирати м'ячики для гольфу і до середини 2018 року зібрали вже 50 тисяч (або близько 2,5 тонни) м'ячів.

Вчений пояснює, що м'ячики для гольфу виготовляють з поліуретанового еластомеру і синтетичного каучуку з додаванням оксиду цинку, акрілата цинку. Ці речовини вкрай токсичні для морської флори і фауни. Пролежавши якийсь час на дні, м'ячі починають руйнуватися, а частки мікропластіка і хімікати потрапляють в океан.

За словами власників найближчих до узбережжя гольф-клубів, вони навіть не підозрювали про масштаб проблеми. Способи її рішення вони тепер обговорюють з вченими.

Виявлене несподіване джерело забруднення океану - фото 303238
Виявлене несподіване джерело забруднення океану

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Джерело: npr
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