Гірше, ніж курити: учені наголосили на шкоді забрудненого повітря

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 90% людей живуть у небезпечних атмосферних умовах. Саме це і є причиною скорочення тривалості життя.

Забруднення повітря скорочує середню тривалість життя людей в усьому світі майже на 1,8 року. В Індії та Китаї, які сильніше за інших країн страждають від смогу, забруднення повітря скорочує життя аж на 6 років.

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Для порівняння, куріння у середньому забирає 1,6 року життя, забруднена вода й антисанітарія – 7 місяців, ВІЛ/СНІД – чотири місяці, війни та тероризм – 22 дні.

Людина може кинути курити та постаратися уберегти себе від хвороб, але вона мало що може зробити наодинці, щоб захиститися від забрудненого повітря, – зазначив Майкл Грінстоун, директор Інституту енергетичної політики Чиказького університету.

Що стає причиною скорочення тривалості життя

Він разом з колегами вирахував індекс AQLI, який відображає залежність тривалості життя від ступеня забруднення повітря твердими частинками, які утворюються при спалюванні викопного палива.

За даними ВООЗ, щорічно від хвороб, викликаних забрудненням повітря вмирають 7 мільйонів осіб.

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