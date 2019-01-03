Vivo показала свій перший 5G-смартфон

Однією з центральних тем обговорення нещодавньої конференції China Mobile Global Partner Conference були мережі п'ятого покоління. Під час заходу OPPO, Xiaomi і Vivo представили прототипи пристроїв з підтримкою 5G.

Xiaomi раніше вже анонсувала Mi Mix 3 на базі Snapdragon 855 з 5G-модемом, а ось гаджет від Vivo вперше був представлений широкій публіці.

І ще: Xiaomi Mi Band 4 та Samsung Galaxy S10: найочікуваніші гаджети 2019 року

Vivo оголосила про розробку 5G-версії флагманського NEX ще в серпні 2018, але тільки на China Mobile Global Partner Conference пристрій вперше вдалося побачити вживу. Через те, що це модифікована версія апарату, що вже вийшов, інженерам довелося переробити компонування всіх компонентів, щоб встановити всередині смартфона необхідні антени і інші елементи для роботи з 5G.

Vivo NEX 5G показали в Китаї

Поки не ясно, чи буде Vivo NEX 5G чимось ще відрізнятися від 4G-версії крім підтримки мереж п'ятого покоління. Нагадаємо, що оригінальний NEX S отримав практично безрамковий дисплей з висувною фронтальною камерою, а в грудні 2018 був випущений Nex Dual Display Edition з двома екранами.

Vivo є одним з перших виробників смартфонів, що створили дослідний центр в Китаї для вивчення мереж п'ятого покоління. У 2017 році компанія увійшла до лав тих, хто зробив внесок в розвиток 3GPP. Також у 2017 році Vivo почала попередні дослідження 5G-антен і ключових RF-технологій.

Читайте також: Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі