5G-версію Xiaomi Mi Mix 3 показали на фото

Флагманський слайдер Xiaomi Mi Mix 3 був представлений у кінці жовтня і вже надійшов у продаж в Китаї.

На момент анонсу публіці продемонстрували тільки LTE-версію пристрою, але пообіцяли випустити 5G-модифікацію вже у 2019 році.

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Цього тижня в інтернеті з'явилася фотографія смартфона, що успішно встановив з'єднання зі швидкісною мобільного мережею.

Вірогідності зображенню додає той факт, що опублікував його сам президент Xiaomi Лін Бін на своїй сторінці у китайській соціальній мережі Weibo. Це означає, що 5G-версія смартфона вже проходить тестування у мережах нового покоління.

Xiaomi Mi Mix 3 під'єднали до 5G-мереж

Попри невисоку якість картинки, при уважному розгляді можна помітити логотипи Android Pie і 5G.

Офіційної інформації про терміни надходження "поліпшеної" версії Mi Mix 3 у продаж поки немає. Ймовірно, анонс відбудеться на виставці CES 2019 січні.

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