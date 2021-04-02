Виверження вулкана в Гватемалі: на відео показали, як лава поглинула будинок

У Гватемалі триває виверження вулкана Пакая. Потік лави досяг кавових плантацій і поглинув житловий будинок.

Як повідомляє TCS Noticias, стовпи рясного попелу досягають 3 км над рівнем моря. Потік лави досяг кавових плантацій і житлових споруд недалеко від села Ель Патросініо і поглинув будинок.

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Ефузивна активність вулкана продовжує підживлювати потік лави на західному фланзі, протяжністю майже 3 кілометри. Сейсмічні станції реєструють постійні поштовхи, пов'язані з підйомом магми, а також безперервну дегазацію кратера.

#Guatemala

La lava del volcán de Pacaya destruye una vivienda de la aldea El Patrocinio. La casa estaba deshabitada, pero servía como centro de monitoreo. La lava volcánica continúa avanzando entre 50 a 60 metros por día. Video cortesía. pic.twitter.com/sVZZwQz2xg — TCS Noticias (@tcsnoticias) March 30, 2021

#Guatemala

La actividad del volcán de Pacaya continúa con altos niveles, lanza nubes de cenizas y ríos de lava. La comunidad El Patrocinio es amenazada por la lava. pic.twitter.com/yHSYHV32wY — TCS Noticias (@tcsnoticias) March 30, 2021

#Guatemala: Lava del volcán Pacaya llega a vivienda de aldea El Patrocinio..

Esta sucediendo.. pic.twitter.com/VOa07KEYyq — Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) March 30, 2021

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