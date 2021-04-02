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Виверження вулкана в Гватемалі: на відео показали, як лава поглинула будинок

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Виверження вулкана в Гватемалі - фото 1
Виверження вулкана в Гватемалі / twitter

У Гватемалі триває виверження вулкана Пакая. Потік лави досяг кавових плантацій і поглинув житловий будинок.

Як повідомляє TCS Noticias, стовпи рясного попелу досягають 3 км над рівнем моря. Потік лави досяг кавових плантацій і житлових споруд недалеко від села Ель Патросініо і поглинув будинок.

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Ефузивна активність вулкана продовжує підживлювати потік лави на західному фланзі, протяжністю майже 3 кілометри. Сейсмічні станції реєструють постійні поштовхи, пов'язані з підйомом магми, а також безперервну дегазацію кратера.

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