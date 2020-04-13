Виверження вулкана Анак-Кракатау в Інднезії потрапило на відео

На острові в Зондській протоці, що розділяє індонезійські острови Суматра і Ява, в ніч на суботу, 11 квітня, відбулося виверження вулкана Анак-Кракатау. Це видовищне явище зафіксували камери відеоспостереження.

Вулкан в Індонезії почав прокидатися ще ввечері 10 квітня. За даними вулканологічного центру, перший стовп диму і розжареного попелу він викинув на висоту більш ніж 200 метрів.

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Через пів години зафіксували ще один викид попелу, висотою понад 500 метрів. Виверження тривало 38 хвилин, а викид попелу – аж до ранку суботи.

Нагадаємо, в результаті виверження вулкана Кракатау у 1883 році загинули близько 36 тисяч осіб. У 1927 році на місці катастрофи виник новий вулкан Анак-Кракатау (Син Кракатау), який зберігає активність.

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