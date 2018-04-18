Вітер зі сходу: навіщо Китаю нова балістична ракета

Народно-визвольна армія КНР офіційно отримала нові ракети DF-26, які є першими балістичними, які здатні летіти на такі серйозні відстані.

Дальність дії ракет, назва якої перекладається як "Східний вітер-26", – від трьох до чотирьох тисяч кілометрів, тобто вони можуть дістати до американської бази у Гуамі. Саме через це DF-26 назвали "Гуам експрес".

І ще: Український ракетний коплекс Вільха: смертельний удар калібром 300 мм

Хоча Штати й вважають Китай своїм потенційним ворогом, у Пекіні стовідсотково замислюються над використанням балістичних ракет по території свого північного сусіда – Росії. Звісно, Кремль навряд чи полізе до КНР, але ж превентивні заходи іноді потрібні.

Що стосується характеристик DF-26, то вона за описом, звичайно, відстає від новітніх російських розробок, які здатні робити неможливе, але не відомо, чи можуть злетіти взагалі.

Бойова частина ракети може нести як звичайний заряд, так і ядерний. Мобільна пускова установка – це вантажівка 12х12, яку збирають у Тайвані. Двигуни до неї – Deutz із турбонаддувом потужністю до 517 кінських сил – за спеціальною ліцензією виробляють у Китаї. Інформація щодо членів екіпажу для запуску ракети засекречена, однак в автівці для її переміщення є місця для шістьох людей – водія та п'яти пасажирів.

Запускати ракети, що важать приблизно 20 тонн, можна як по наземних та морських цілях. Її точність дає можливість уражати як великі об'єкти в океані, так і середні кораблі. Боєголовка у 1,2-1,8 тисяч кілограмів рухається зі швидкістю до 65 кілометрів на годину.

Цікаво, що вперше розробку Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації розкрили військові під час параду в Пекіні, який було присвячено 70-річчю перемоги у Другій світовій війні. Вже тоді перші комплекси із ракетами були повністю дієздатними, а впродовж двох років китайські інженери вдосконалили системи та провели їх випробування.

"Східний вітер-26"

А у 2017-му китайські військові вже розгорнули щонайменше 16 пускових установок на своїй території. При цьому взяли на озброєння їх тільки зараз, у квітні 2018-го.

До речі, ще три роки тому американці відреагували на появу DF-26 модернізацією своїх есмінців типу "Арлі Бьорк", загрузивши туди програмне забезпечення AEGIS, що дозволяє суднам знищувати літаки та ракетну зброю класу "корабель-корабель", "повітря-корабель" та "земля-корабель".

Крім того, перестрахувалися у Вашингтоні ще й розміщенням на Гуамі системи протиракетної оборони THAAD. Тож після цього китайцям взагалі нічого не залишається, крім як гатити по Росії. Туди ракети точно долетять.

Олексій Чибісов, спеціально для Радіо МАКСИМУМ

Читайте також: Patriot: навіщо Польша купує "аналоги" російських С-300