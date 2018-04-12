Український ракетний коплекс Вільха: смертельний удар калібром 300 мм
-
- 776
Українські інженери, судячи з усього, створили дещо невірогідне для вітчизняної оборонки – систему залпового вогню із коригованими снарядами.
У вівторок, 11 квітня, ракетний комплекс "Вільха" пройшов перші випробування на полігоні, які закінчилися феєричним успіхом. Боєприпаси для системи залпового вогню розроблялися експертами КБ "Луч" та "Південне" – крейсерськими силами українського оборонпрому.
Patriot: навіщо Польша купує "аналоги" російських С-300
Про самі ракети відомо не так багато, оскільки довгий час проект був зовсім засекречений. Вперше про "Вільху" стало чутно лише на початку 2016 року, коли Петро Прошенко розповів про надію України у плані заміни застарілим"Смерчам" та "Точки-У". Однак тоді задуми наших інженерів не були відомі.
Насправді "родзинкою" новітнього комплексу є те, що кожна з дванадцяти ракет може наводитися на ціль окремо від решти. Із заявленим відхиленням у сім метрів на максимальній дальності 120 кілометрів ми маємо надточну вбивчу зброю, яка може точково вирізати лише необхідні об'єкти на ділянці у кілька квадратних кілометрів.
Такі показники стали можливими завдяки геніям з конструкторського бюро "Арсенал", які обладнали ракети лазерними гіроскопами, що стояли на ракеті-носії "Дніпро" та на російському "Іскандері" (він взагалі існує лише завдяки українцям). Завдяки газодинамічним рулям та системі інерціального наведення за допомогою GPS керувати ракетами можна на будь-якому етапі їхнього польоту, тож змінити координати цілі можна фактично миттєво.
Мінімальна відстань для ракет – 60 кілометрів, що на третину менше, аніж те, на що взагалі здатні радянські "Смерчі", якими так пишаються росіяни.
Кожен боєприпас "Вільхи" важить до однієї тонни, при цьому його бойова частина – лише 250 кілограмів. Тобто після вибуху у ворога полетить десь шістсот кіло уламків, які знесуть взагалі все на своєму шляху.
Наразі українські підприємства вже готові до запуску серійного виробництва ракет. Цим займатимуться працівники заводу "Артем", де розгорнули потужності для створення високоточних деталей для боєприпасів такого типу. А самі випробування фактично підійшли до своєї фінальної стадії – перші запуски ракет відбулися у березні 2016-го. Тоді зі "Смерчів" запустили цілий "пакет" снарядів.
Інші етапи тестування надточних боєприпасів вітчизняного виробництва також пройшли дуже вдало, тож якщо під час фінальних державних випробувань ніяких неприємних сюрпризів не станеться, карти перейдуть до рук працівників заводів, на плечі яких ляже тягар зробити якомога більше боєприпасів для українських військових.
Прийняти на озброєння "Вільху" планують вже цього року. А це означає, що незабаром російські "іхтамнєти" мають всі шанси "познайомитися" із українськими надточними ракетами. Хоча розповісти про теплу зустріч вони навряд чи зможуть.
Олексій Чибісов, спеціально для Радіо МАКСИМУМ
Читайте також: Як Путін намагається приватизувати українську історію за допомогою ядерної зброї
до теми
пропозиції партнерів
рекомендуємо
Новини
-
16:21Ліга Європи: де та коли дивитися чвертьфінальні матчі
-
16:10Дженніфер Лопес похизувалась фігурою у короткій сукні
-
15:52Обшуки в Укрзалізниці: з'явилися подробиці
-
15:41П'яний естонський турист випадково підкорив Альпи
-
15:20Скільки грошей прийнято дарувати на весілля в різних країнах
-
ТОП-15 українських хітів березня, які варті уваги
-
15:11Укрпошта випустила мобільний додаток на Android
-
-
14:53Скандал навколо Ольги Фреймут розлютив українців
-
14:41Представлена перша електрична вантажівка Volvo
-
14:24Ці помилки стають на заваді вашому схудненню
-
14:15Rihanna потішила фанів новим стилем
-
14:00Український ракетний коплекс Вільха: смертельний удар калібром 300 мм
-
13:47Шеф-дизайнер Hyundai пообіцяв перестати робити "нудні" машини
-
13:38Рятувальники зробили попередження для українців
-
Радіо МАКСИМУМ декомунізує монумент Батьківщина-мати
-
13:23Дай любов: Марія Яремчук випустила хайповий трек із молодим гуртом
-
13:11У турецьких школах почнуть вивчати українську мову
-
12:56У центрі Стокгольма на стіні з'явилась величезна чоловіча гідність: фотофакт (18+)
-
12:44Знайдена головна причина алкогольної залежності
-
12:29Синоптик попередила про різку зміну погоди
-
12:13OnePlus 6 залишиться без родзинки попередніх поколінь
-
11:53"Йдемо у парк": чоловік мовою жестів кличе гуляти свого глухого собаку
-
11:42Жінка за кермом: кумедні поради, які давали красуням у минулому столітті
-
11:27Травневі вихідні: Укрзалізниця призначила додаткові потяги
-
11:13Психологи з'ясували, чому одні діти читають більше, ніж інші
-
14:00Український ракетний коплекс Вільха: смертельний удар калібром 300 мм
-
10:49Буффон емоційно прокоментував пенальті у ворота Ювентуса, яке вирішило все
-
07:33Учені пояснили, чому корисно іноді лінуватися
- 11 квітня
-
22:50Скандал з Facebook: Цукерберг розповів про витік особистих даних
-
20:30Представлено рейтинг найбільш шанованих жінок і чоловіків світу в 2018 році
-
18:00Чоловіча шкіряна куртка-косуха: як носити і з чим поєднувати
-
17:05Цікаві факти про космос, які нам не розказували у школі
-
14:00Не попса! ТОП-13 рок-треків тижня, які варті твоєї уваги
-
13:00Напружений виступ Цукерберга у Сенаті: що сказав глава Facebook на свій захист
-
09:27У ДСНС зробили важливе попередження для українців
-
07:13Салон кросовера BMW X7 показали на фото
- 10 квітня
-
20:15Як виглядає літак за 70 тисяч доларів на годину
-
17:00Прес кубиками: домашній комплекс простих вправ
-
13:52Мегапопулярний кліп на пісню Despacito видалений з Youtube: названа причина
-
12:15Як дізнатись, чи Facebook "злив" вашу інформацію
-
10:00Ідеальний плейлист для вдалого тижня
-
07:52Повсякденне життя звичайних людей, зняте на iPhone
- 09 квітня
-
21:45Так виглядає студентський гуртожиток майбутнього
-
19:13Відома авіакомпанія скасовує 800 рейсів через страйки
-
16:43Як пройшов Обливаний понеділок у Львові: відео
-
15:10Україну вперше запросили на зустріч глав МЗС країн G7
-
12:00Гаджети з захистом: що таке IP68 та що означають цифри
-
10:00Обливаний понеділок: лайфхаки, як уникнути обливань
- 08 квітня
-
21:27Кличко зворушливо привітав християн з Великоднем
-
18:00Дівчина тижня: одна із найгарячіших фітнес-блогерів – українська модель Джулія Гілас (18+)
коментарі