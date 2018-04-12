Український ракетний коплекс Вільха: смертельний удар калібром 300 мм

Українські інженери, судячи з усього, створили дещо невірогідне для вітчизняної оборонки – систему залпового вогню із коригованими снарядами.

У вівторок, 11 квітня, ракетний комплекс "Вільха" пройшов перші випробування на полігоні, які закінчилися феєричним успіхом. Боєприпаси для системи залпового вогню розроблялися експертами КБ "Луч" та "Південне" – крейсерськими силами українського оборонпрому.

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Про самі ракети відомо не так багато, оскільки довгий час проект був зовсім засекречений. Вперше про "Вільху" стало чутно лише на початку 2016 року, коли Петро Прошенко розповів про надію України у плані заміни застарілим"Смерчам" та "Точки-У". Однак тоді задуми наших інженерів не були відомі.

Насправді "родзинкою" новітнього комплексу є те, що кожна з дванадцяти ракет може наводитися на ціль окремо від решти. Із заявленим відхиленням у сім метрів на максимальній дальності 120 кілометрів ми маємо надточну вбивчу зброю, яка може точково вирізати лише необхідні об'єкти на ділянці у кілька квадратних кілометрів.

Такі показники стали можливими завдяки геніям з конструкторського бюро "Арсенал", які обладнали ракети лазерними гіроскопами, що стояли на ракеті-носії "Дніпро" та на російському "Іскандері" (він взагалі існує лише завдяки українцям). Завдяки газодинамічним рулям та системі інерціального наведення за допомогою GPS керувати ракетами можна на будь-якому етапі їхнього польоту, тож змінити координати цілі можна фактично миттєво.

Мінімальна відстань для ракет – 60 кілометрів, що на третину менше, аніж те, на що взагалі здатні радянські "Смерчі", якими так пишаються росіяни.

Кожен боєприпас "Вільхи" важить до однієї тонни, при цьому його бойова частина – лише 250 кілограмів. Тобто після вибуху у ворога полетить десь шістсот кіло уламків, які знесуть взагалі все на своєму шляху.

Українська Вільха

Наразі українські підприємства вже готові до запуску серійного виробництва ракет. Цим займатимуться працівники заводу "Артем", де розгорнули потужності для створення високоточних деталей для боєприпасів такого типу. А самі випробування фактично підійшли до своєї фінальної стадії – перші запуски ракет відбулися у березні 2016-го. Тоді зі "Смерчів" запустили цілий "пакет" снарядів.

Інші етапи тестування надточних боєприпасів вітчизняного виробництва також пройшли дуже вдало, тож якщо під час фінальних державних випробувань ніяких неприємних сюрпризів не станеться, карти перейдуть до рук працівників заводів, на плечі яких ляже тягар зробити якомога більше боєприпасів для українських військових.

Прийняти на озброєння "Вільху" планують вже цього року. А це означає, що незабаром російські "іхтамнєти" мають всі шанси "познайомитися" із українськими надточними ракетами. Хоча розповісти про теплу зустріч вони навряд чи зможуть.

Олексій Чибісов, спеціально для Радіо МАКСИМУМ

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