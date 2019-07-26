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Вітаємо у Зомбіленді 2: дивіться трейлер продовження культової зомбі-комедії

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Вітаємо у Зомбіленді 2: дивіться трейлер продовження культової зомбі-комедії - фото 1

Кінокомпанія Sony Pictures оприлюднила перший трейлер продовження фільму "Вітаємо у Зомбіленді" ("Zombieland: Double Tap"). Дивіться, чим здивує комедійний фільм жахів!

Цілих десять років всі чекали продовження "Зомбіленду"! Режисером нового фільму став Рубен Флейшер ("Веном"), який зняв першу частину в 2009-му.

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За сюжетом продовження "Вітаємо в Зомбіленді 2", четверо героїв оригінального фільму продовжують подорожувати зруйнованими Штатами. На своєму шляху вони зустрічають нові орди ожилих мерців та інших вцілілих після зомбі-апокаліпсису. Без жартів та стрілянини теж не обійшлося!

Дивитись онлайн трейлер фільму "Вітаємо в Зомбіленді 2":

Головні ролі в комедії виконали Емма Стоун, Вуді Гаррельсон, Джессі Айзенберг та Ебігейл Бреслін. Вони ж знімалися в оригінальному фільмі. Прем'єра стрічки в Україні запланована на 24 жовтня 2019 року. Не пропустіть!

Вітаємо у Зомбіленді 2: дивіться трейлер продовження культової зомбі-комедії - фото 343660

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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