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Кролик Джоджо: трейлер чорної комедії з уявним Гітлером
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У мережі показали перший трейлер до сатиричної комедії Кролик Джоджо (JOJO RABBIT), де одну із головних ролей виконала Скарлетт Йоханссон. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Новозеландський режисер Тайка Вайтіті (Реальні упирі, Тор: Рагнарок) презентував трейлер до нового фільму Кролик Джоджо (JOJO RABBIT), який точно не варто дивитись людям без почуття гумору. Прем'єра чорної комедії у світі запланована на 18 жовтня.
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Сюжет розгортається навколо 10-літнього німецького хлопчика Джоджо під час Другої світової війни, який залишився без батька. Його вихованням займається мама, яка зуміла сховати від німців маленьку єврейську дівчинку. Поки жінка намагається втримати це у таємниці, над хлопчиком насміхаються його однолітки. І тут раптово на допомогу приходить уявний друг, який зовнішньо нагадує Гітлера, але насправді має зовсім інші моральні орієнтири.
У головних ролях зіграли Тайка Вайтіті , Скарлетт Йоханссон, Ребел Вілсон, Сем Роквелл, Алфі Аллет та інші.
Кролик Джоджо, дивитись трейлер фільму онлайн:
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