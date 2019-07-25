Щиголь: трейлер зворушливого фільму з Ніколь Кідман

У мережі з'явився новий трейлер до стрічки Щиголь (The Goldfinch) із зіркою "На Драйві" Енселом Елгортом та Ніколь Кідман. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Студія Warner Bros. Pictures презентувала другий офіційний трейлер до фільму Щиголь (The Goldfinch) за однойменним бестселером Донні Тартт. Прем'єра фільму запланована вже на 12 вересня.

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Сюжет розповідає про хлопчика Тео Декера, який став свідком смерті матері під час вибуху в Метрополітен-музеї Нью-Йорка. Однак у цій трагічній історії є одна таємниця, яку зберігає Тео, а саме те, що він викрав з музею картину відомого голландського художника під назвою "Щиголь". Після цього все його життя кардинально змінилось. Нове промо показує розмови Тео зі своїм опікуном місіс Барбур у різні роки, показуючи, як змінювався вік акторів.

У головних ролях: Енсел Елгорт, Ніколь Кідман, Фінн Вулфгард, Сара Полсон, Джеффрі Райт та інші.

Щиголь 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

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