Вітамін D: вчені назвали невідомі властивості

Названі невідомі більшості, але не менш корисні властивості вітаміну D.

Продукти з вмістом вітаміну D не тільки продовжують життя, а й впливають на дихальну систему, імунітет, синтез гормонів і обмін речовин.

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Першими ознаками гострої нестачі в організмі вітаміну D є біль в м'язах і ослаблення пам'яті. Загальна тривалість життя скорочується приблизно на третину у людей, які нехтують їжею з вмістом цього корисного елемента. Вітамін D виводить з тіла токсини, зміцнює імунну систему. Так, спостереження за сім'ями, в раціоні яких не вистачало необхідної речовини, виявило велику схильність дітей до простудних і вірусних захворювань.

Крім того, дихальна функція слабшає, часто приводячи до бронхіальної астми під впливом мікроорганізмів і кліщів, що містяться в пилу. Медики схильні відводити вітаміну D важливу роль у здоров'ї людини, рекомендуючи для щоденного споживання 600 МО, а після 70 років – 800 МО.

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