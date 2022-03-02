Вистояла вона – вистоїмо і ми: українці зняли круте відео на фоні Кам’янецької фортеці

Українці продовжують пригнічувати москалів. У мережі з'явилося потужне відеозвернення, зняте на фоні фортеці у Кам'янець-Подільському. Воно підкреслює, що наш дух нестримний і характер. Адже нас просто неможливо перемогти!

МНСники, поліцейські, військові, а також цивільні зняли потужне відео. З його допомогою українці вирішили нагадати окупантові, що ми так просто не здамося.

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Шановні українці, ця фортеця незламно стоїть уже 1000 років. Вона пережила не одну орду. Вистояла вона – вистоїмо і ми. Слава нації! Смерть ворогам!, – сказали вони на відео.

Завершити ролик мешканці Кам'янця-Подільського за допомогою уже культової фрази: "Русскій воєнний корабль, іді н***й".

Дивіться на відео, як мешканці Кам'янця звернулися до окупантів:

Раніше мешканці Конотопа буквально залякали москалів. Вони обступили військових на техніці та погрозили їм, що у місті кожна друга жінка – відьма. Ба більше, окупантам наголосили на тому, що наступного дня на них очікує еректильна дисфункція.

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