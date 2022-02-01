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Вистачить 10 хв: найкращі комплекси ранкової зарядки, що збадьорять на весь день
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Ранкова гімнастика – це чудовий спосіб правильно розпочати свій день. Зарядка покращить метаболізм, допоможе зарядитися енергією. Ви звикнете до помірного фізичного навантаження і будете бадьорими і активними весь день!
Головне – не плутати зарядку з тренуванням. У слові "зарядка" вже приховано її головне призначення – зарядити людину зранку позитивною енергією, розбудити організм від сну та налаштувати активну діяльність на весь робочий день, пише Радіо MAXIMUM.
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Традиційна гімнастика
Основне завдання розминки вранці – активізація роботи мозку. Тому достатньо 15 хвилин м'якого впливу на організм. Приклад ранкової зарядки наведено нижче. На оздоровлення та серйозну фізичну роботу ранкова гімнастика не спрямована, вона має профілактичний характер. Традиційна зарядка має включати:
- розтяжку спини та шиї
- найпростіші елементи йоги
- розігрів та мобілізацію суглобів
Для зарядки вранці слід вибирати приємний тілу спортивний одяг. Для цього одяг для дому не зовсім підійде. Коли ви переодягаєтеся у спортивну форму, у вашого мозку виробляється певний алгоритм, і він дає сигнал, що організму треба налаштуватися на активність.
Гімнастика ігрового характеру
Найбільше підходить дітям. Ігрова гімнастика – напрямок фізичних вправ, вкладених у розвиток гнучкості, спритності, рухових навичок через легку, ігрову форму. Вона є найкращим засобом для залучення дитини до фізичного виховання.
Головна перевага цього виду гімнастики – ігровий момент. Через гру, прості та зрозумілі вправи малюк тренує своє тіло, піднімає собі настрій. Діти ясельного та дошкільного віку пізнають світ через гру, тому використання ігрових елементів – додаткова мотивація для малюків.
Гімнастика на тренажерах
Атлетична гімнастика – це система фізичних вправ, що розвивають силу, у поєднанні з різнобічною фізичною підготовкою. Заняття атлетичною гімнастикою сприяють розвитку сили, витривалості, спритності, формують гармонійну статуру.
Кожне заняття слід починати з ходьби та повільного бігу, потім переходити до гімнастичних загальнорозвивальних вправ для всіх груп м'язів (розминка). Після розминки виконується комплекс атлетичної гімнастики, що включає вправи для плечового пояса та рук, для тулуба та шиї, для м'язів ніг та вправи для формування правильної постави. В останній частині проводяться повільний біг, ходьба, вправи на розслаблення з глибоким диханням.
Суглобова зарядка
Найчастіше під час виконання суглобових вправ основна робота спрямована на окремий суглоб, наприклад, на лікоть. Так, за допомогою різних вправ можна послідовно опрацювати всі основні суглоби та м'язові групи.
Суглобова гімнастика має багато переваг:
- комплекс, що складається з доволі простих вправ суглобової гімнастики, здатний забезпечити організм необхідним фізичним навантаженням
- суглобна гімнастика підвищує гнучкість
- щоденне виконання вправ дозволить зміцнити м'язи живота, спини, ніг та рук
- вправи суглобової гімнастики звільняють наш організм від надмірних сольових відкладень
- суглобова гімнастика цілюще впливає на нервову систему
- цей вид гімнастики вважається профілактичною багатьох захворювань
Танцювальна зарядка
При звуках музики ви не можете встояти на місці? Тоді вибирайте танцювальну аеробіку – це один з найпопулярніших видів тренувань сьогодні. Що не дивно, адже крім витрачених калорій на вас чекають запальні ритми та гарний настрій! Існує багато різновидів танцювальної аеробіки: латина, джаз, хіп-хоп, зумба, стрип-пластика – вибирайте, що вам більше до вподоби.
Ну й тим, хто добре вміє танцювати, буде цікава танцювальна аеробіка. Танці, які сьогодні включає цей напрямок, настільки різноманітні, що для кожного вмілого танцюриста знайдеться стиль, який захочеться йому освоїти. Єгипетські танці, зумба, латина, хіп-хоп – усі ці стилі знайшли своє відображення у танцювальній аеробіці. Під час тренувань можна ознайомитися з характерними рисами цих стилів, вивчити базові елементи танців, насолодитися відповідною музикою.
Східна гімнастика
Щоб отримати користь від ранкової йоги, не обов'язково скручуватися в немислимі пози. Навпаки, ранкові асани мають бути простими та зручними, оскільки їхня головна мета – домогтися усвідомленості та посилити зв'язок тіла та розуму, а також підготуватися до медитації. Обов'язкова вимога – поєднувати рух з правильним диханням. Вправи можна виконувати в будь-якому приміщенні, будь-якому одязі. Вони не вимагають ані атрибутів, ані допомоги.
Йога зранку допомагає швидко прокинутися, підбадьоритися та зарядитися енергією на весь день. Комплекс асан сприяє схудненню та покращенню стану. Йога дає повний об'єм необхідного навантаження на тіло і бадьорить організм. Для ранку такої активності цілком достатньо.
І ще: Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
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