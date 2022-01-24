Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження

Проблеми з суглобами сьогодні знайомі не лише людям похилого віку. Малоактивний спосіб життя, неправильний раціон та відсутність фізичних навантажень призводять до болів у спині, шиї та колінах.

Суглобова зарядка складається з елементів пілатесу, силових навантажень, дихального та функціонального тренінгу, щоденної гігієнічної гімнастики, пише kinezio.

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Найчастіше під час виконання суглобових вправ основна робота спрямована на окремий суглоб, наприклад, на лікоть. Так, за допомогою різних вправ можна послідовно опрацювати всі основні суглоби та м'язові групи.

Суглобова гімнастика має багато переваг:

комплекс, що складається з досить простих вправ суглобової гімнастики, здатний забезпечити організм необхідним фізичним навантаженням суглобна гімнастика підвищує гнучкість щоденне виконання вправ дозволить зміцнити м'язи живота, спини, ніг та рук вправи суглобової гімнастики звільняють наш організм від надмірних сольових відкладень суглобова гімнастика цілюще впливає на нервову систему цей вид гімнастики вважається профілактичною багатьох захворювань

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