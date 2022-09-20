Віспа мавп: в Україні зафіксували другий випадок

Медики офіційно зареєстрували другий випадок віспи мавп в Україні. У якому стані пацієнт та як захиститись від хвороби – читайте далі.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців. Цього разу фахівці повідомили про те, що 19 вересня було зафіксовано другий випадок віспи мавп. Відзначимо, що перший зареєстрували 15 вересня, і ці люди не контактували між собою.

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Поки що пацієнт перебуває у лікарні з підвищеною температурою, а також висипами у ротовій порожнині, на руках та на обличчі.

За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня. Разом із тим, звернення до лікарні відбулось кілька днів тому. Саме тому закликаємо всіх, хто має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатись по медичну допомогу та самоізолюватись. Це важливо, щоб не наражати інших людей на небезпеку, – наголошують медики.

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Як не захворіти на віспу мавп:

Регулярно мийте руки з милом та користуйтесь антисептиками (перед трапезою, після ванної кімнати та виходу на вулицю, перед тим, як торкатись обличчя);

Дезінфікуйте поверхні, до яких торкаєтесь там, де могли бути інфіковані.

Уникайте тісних контактів "шкіра до шкіри" з людьми, у яких є симптоми, що нагадують віспу мавп;

Уникайте контакту з предметами та матеріалами, якими користувався хворий.

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