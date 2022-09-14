Коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 зафіксовано за 5 – 11 вересня

Пандемія коронавірусу не зникла, проте через війну в з російськими окупантами в Україні тема COVID-19 пересунулась на другий план. Тому у МОЗ повернулись зі звітом про епідемситуацію за тиждень з 5 по 11 вересня.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців. Тепер медики вирішили повернути звіти про ситуацію з коронавірусом в країні, але у форматі даних за тиждень. В Україні продовжує збільшуватись кількість виявлених випадків COVID-19 та починається новий епідемсезон.

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За період з 05.09 по 11.09 в Україні було зафіксовано 23 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3706, медпрацівників – 551); 81 037 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень, з усіх проведених щеплень 33,3% становлять перші дози, 8% – другі дози, 56,5% – перші бустерні дози, 2,2% – другі бустерні дози, – повідомляють у МОЗ.

За тиждень довелось госпіталізувати 4 734 осіб, видужали 11 824 особи, на жаль, зафіксовано 70 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні вакциновано:

16 065 538 осіб лише першою дозою;

15 301 624 осіб отримали дві дози;

2 055 326 осіб отримали першу бустерну дозу;

18 581 особа отримала другу бустерну дозу.

Зробити щеплення проти COVID-19 в Україні можна у будь-якому центрі чи пункті вакцинації. Перелік за областями можна отримати за цим посиланням або за телефоном 16-77.

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