Друга бустерна вакцинація проти COVID-19: кому не рекомендують робити

Пандемія коронавірусу триває, і в Україні ситуація також залишається напруженою під час війни. Тому медики пояснили, кому варто зробити другу бустерну дозу вакцини проти COVID-19, а кому – не радять.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною для українців інформацією на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. Цього разу фахівці звернули увагу на тему другої бустерної дози щеплення проти коронавірусу. Далеко не всім рекомендують зараз її робити.

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Якщо людина не належить до групи ризику та не має 60 років – наразі робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19 не рекомендовано, – наголошують медики.

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Тим часом до груп ризику, яким справді варто зробити другий бустер, входять:

люди віком від 60 років;

люди з імуносупресією;

люди з інвалідністю;

люди віком 18-59 років з численними хронічними хворобами.

Також друге бустерне щеплення проти коронавірусу потрібне людям від 18 до 59 років, якщо у них є медичний стан, що підвищує ризики важкого перебігу COVID-1.

Зробити щеплення в Україні можна у будь-якому центрі чи пункті вакцинації. Перелік за областями можна отримати за цим посиланням або за телефоном 16-77.

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