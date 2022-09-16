Віспа мавп вже в Україні: симптоми хвороби і як не захворіти

В Україні офіційно підтверджено перший випадок віспи мавп, пацієнта з легким перебігом хвороби наразі госпіталізовано. Як уникнути цього захворювання і які у нього симптоми - читайте далі.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців. Цього разу медики повідомили, що 15 вересня в Україні було лабораторно підтверджено перших випадок віспи мавп. За інформацією фахівців, у пацієнта легкий перебіг хвороби, однак його все дно госпіталізували до медцентру задля стаціонарного лікування.

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Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку. За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Однак поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований в одному з великих міст країни. Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі. З метою збереження комфорту пацієнта область реєстрації випадку не наводиться, – розповіли у МОЗ.

Основні симптоми віспи мавп:

Головний біль;

Біль у м'язах;

Біль у спині;

Озноб;

Біль у горлі;

Закладеність носа;

Висип у вигляді пухирців;

Гарячка;

Кашель;

Збільшені лімфатичні вузли.

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В одних людей мавпяча віспа може викликати легкі симптоми, в інших – серйозні наслідки із потребою лікування в умовах медичних закладів. Зазвичай, у групу підвищеного ризику тяжкого перебігу цього захворювання входять вагітні, діти та люди з ослабленим імунітетом, імунодефіцитом, – наголошують медики.

Як не захворіти на віспу мавп:

Регулярно мийте руки з милом та користуйтесь антисептиками (перед трапезою, після ванної кімнати та виходу на вулицю, перед тим, як торкатись обличчя);

Дезінфікуйте поверхні, до яких торкаєтесь там, де могли бути інфіковані.

Уникайте тісних контактів "шкіра до шкіри" з людьми, у яких є симптоми, що нагадують віспу мавп;

Уникайте контакту з предметами та матеріалами, якими користувався хворий.

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