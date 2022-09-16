На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Віспа мавп вже в Україні: симптоми хвороби і як не захворіти
-
- 157
В Україні офіційно підтверджено перший випадок віспи мавп, пацієнта з легким перебігом хвороби наразі госпіталізовано. Як уникнути цього захворювання і які у нього симптоми - читайте далі.
У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців. Цього разу медики повідомили, що 15 вересня в Україні було лабораторно підтверджено перших випадок віспи мавп. За інформацією фахівців, у пацієнта легкий перебіг хвороби, однак його все дно госпіталізували до медцентру задля стаціонарного лікування.
І ще: Пандемія коронавірусу триває: у ВООЗ зробили несподіваний прогноз
Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку. За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Однак поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований в одному з великих міст країни. Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі. З метою збереження комфорту пацієнта область реєстрації випадку не наводиться, – розповіли у МОЗ.
Основні симптоми віспи мавп:
- Головний біль;
- Біль у м'язах;
- Біль у спині;
- Озноб;
- Біль у горлі;
- Закладеність носа;
- Висип у вигляді пухирців;
- Гарячка;
- Кашель;
- Збільшені лімфатичні вузли.
В одних людей мавпяча віспа може викликати легкі симптоми, в інших – серйозні наслідки із потребою лікування в умовах медичних закладів. Зазвичай, у групу підвищеного ризику тяжкого перебігу цього захворювання входять вагітні, діти та люди з ослабленим імунітетом, імунодефіцитом, – наголошують медики.
Як не захворіти на віспу мавп:
- Регулярно мийте руки з милом та користуйтесь антисептиками (перед трапезою, після ванної кімнати та виходу на вулицю, перед тим, як торкатись обличчя);
- Дезінфікуйте поверхні, до яких торкаєтесь там, де могли бути інфіковані.
- Уникайте тісних контактів "шкіра до шкіри" з людьми, у яких є симптоми, що нагадують віспу мавп;
- Уникайте контакту з предметами та матеріалами, якими користувався хворий.
Читайте також: Друга бустерна вакцинація проти COVID-19: кому не рекомендують робити
- 16 вересня
-
21:4417 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:39Розкута модель Ізабель Метерз захопила фото у бікіні – 18+
-
19:40Палає новітня техніка окупантів: як ЗСУ знищують ворогів на Донеччині – відео
-
18:51Голова обертом: чому насправді виникає запаморочення
-
17:44Віспа мавп вже в Україні: симптоми хвороби і як не захворіти
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
16:35Дощі та температурні стрибки: якою буде погода в Україні 17 – 18 вересня
-
15:34Жадан зворушив історією про хлопчика, який передав гроші на ЗСУ
-
14:25Ви робили неправильно: блогер показав, як насправді користуватись дорожньою подушкою
-
13:41Тіна Кароль – Вільні. Нескорені: слухайте перший трек співачки з початку війни
-
12:49Рейтинг популярності знаків Зодіаку у роботі, коханні та дружбі
-
11:43Коли кіт "зламався": епічні фото, від яких важко втримати сміх
-
10:3945 українських слів, які характеризують погоду
-
09:40Стилістка назвала модні правила, які давно не актуальні
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:25Чому сніданок не обов'язковий: пояснення від терапевта
- 15 вересня
-
20:52Виявили емодзі, які зроблять вас більш чи менш привабливим
-
20:21Україна увійшла у ТОП 3 світових лідерів з використання криптовалюти
-
19:50Нова пошта знижує ціни на доставлення посилок з України в Польщу у 2,5 раза
-
19:22Учені вразили заявою, пов'язаною з пізніми тренуваннями
-
18:52Ліза Глінська розповіла, як приготувати незвичні капустяні чебуреки
-
18:21Таке вперше: BRYANGIN & ARKUSH заспівали про літо, якого не було, у новому треку
-
17:50Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують
-
17:25Наталія Фаліон і "Лісапетний батальйон" відзначать 30-річчя благодійним концертом у Львові
-
16:53Негласне правило: коли й навіщо водії вмикають лівий поворотник при повороті направо
- 16 вересня
-
17:44Віспа мавп вже в Україні: симптоми хвороби і як не захворіти
-
13:41Тіна Кароль – Вільні. Нескорені: слухайте перший трек співачки з початку війни
-
10:3945 українських слів, які характеризують погоду
- 15 вересня
-
18:21Таке вперше: BRYANGIN & ARKUSH заспівали про літо, якого не було, у новому треку
-
15:26Чому для дорослих так швидко летить час: просте пояснення науковців
-
12:54Пандемія коронавірусу триває: у ВООЗ зробили несподіваний прогноз
-
10:24"Ось вам, а не Херсон": Андрій Данилко показав зневажливий жест окупантам
- 14 вересня
-
20:4015 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:32Більше не Макс Барських: співак презентував першу пісню під новим псевдонімом
-
15:549 вечірніх звичок, які насправді псують ваш сон
-
12:31Святослав Вакарчук відмовився від "Голосу країни": у чому причина
-
10:51Цим трьом знакам Зодіаку варто уникати конфліктів 14 вересня
- 13 вересня
-
19:22Симфонічний оркестр Львівської філармонії відзначить своє 120-річчя
-
15:24Найкращі серіали літа 2022, які ви могли пропустити
-
10:56Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 вересня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 12 вересня
-
18:00Бачив, як висаджувався ворожий десант: хлопець з Бородянки розповів про початок 24 лютого
-
15:51"Якщо прилетить, то хай вбило б одразу": сім'я з Маріуполя про життя в окупації
-
11:50"Ласкаво просимо до пекла": Укрпошта анонсувала новий конверт та марку
- 11 вересня
-
20:31У Тайвані видали книгу "Вірю в це" з промовами Зеленського
-
16:32Документальний фільм "Далі": дивіться трейлер, як українки рятувалися від війни
-
11:31Ектор Хіменес-Браво приготував абрикосовий пиріг: рецепт десерту від шеф-кухаря
- 10 вересня
-
20:49ТОП-5 ідеальних фільмів для осіннього вечора
-
17:25Як уникнути осінньої депресії: поради для знаків Зодіаку
-
11:53Ретроградний Меркурій 2022: що варто і що не можна робити у цей період
- 09 вересня
-
20:29Яким був початок війни у Харкові: переселенець розповів про життя з родиною у підвалі