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Вишукана спокуса: Діта фон Тіз знялася у розкішній фотосесії

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Діта фон Тіз не перестає спокушати - фото 1
Діта фон Тіз не перестає спокушати / gettyimages

Розкішна модель та королева бурлеску Діта фон Тіз стала героїнею нового літнього випуску журналу Narcisse. Тема номера – Showtime. Пропонуємо насолодитися результатом!

Над зйомкою працював фотограф Грег Сволс.

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На коротких тизерах, викладених у мережу, модуль з'являється у незвичному для себе образі спокусливої діви. Панчохи, вуаль, прикраси – все, що підкреслює її природну красу та привабливість!

Діта фон Тіз знялася для глянцю - фото 334075
Очікуємо на всі кадри з фотосесії - фото 334076

Раніше Діта фон Тіз знялася у відвертій фотосесії. Ці світлини ви просто зобов'язані побачити, адже на них вона позує практично оголеною.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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