На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Діта фон Тіз знялася у відвертій фотосесії: дуже гаряче
-
- 15
Епатажна американська виконавиця і модель Діта фон Тіз, колишня дружина рокера Меріліна Менсона, похвалилася в Instagram пікантним фото, на якому зображена практично голою.
На сторінці в соцмережі 45-річна королева бурлеску анонсувала пишне шоу, супроводивши свій пост гарячим фото.
І ще: Розкішна Діта фон Тіз випустила кліп з відомим музикантом
"Ніяких планів на вихідні?" – поцікавилася виконавиця в коментарі під знімком. На знімку Діта фон Тіз відображена у високому кокошнику і у безлічі прикрас, які прикрили її оголене тіло. Менш ніж за добу фото зібрало понад 70 тис. лайків. Фоловери знаменитості похвалили зовнішність моделі, вказавши на її вік.
"Мені здається, вона ніколи не постаріє", "Дивовижна жінка", "Дуже сексуальна. Хочу побачити її наживо", "Тігрца", – вказали під знімком.
Читайте також: Бурлеск-діва Діта фон Тіз знялася в сексуальній білизні
-
16:28В Україні введуть обов'язковий іспит з математики
-
16:15Діта фон Тіз знялася у відвертій фотосесії: дуже гаряче
-
16:00Великодній кошик 2019: що можна і не можна святити в церкві на Пасху
-
15:47Samsung лихоманить: iFixit видалив огляд Galaxy Fold зі свого сайту
-
15:33Науковці нагадали про те, наскільки важливим є щасливий шлюб
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:15Секс стає кращим, якщо пара спить окремо: цікаве дослідження
-
15:00Екскурсія у Чорнобиль: чому варто побачити місце трагедії на власні очі і чи безпечно це
-
14:46У мережі з'явився відеорендер майбутнього iPhone
-
14:20Як правильно очистити організм: поради від Супрун
-
13:49Ставить лайки і гортає стрічку: мавпу навчили користуватися Instagram (відео)
-
13:21Посмішка Дейенеріс Таргарієн стала універсальною відповіддю і новим мемом в мережі
-
12:48Як виглядатиме iOS 13 з темною темою: з'явилися фото
-
12:22Месники: Завершення: перші вражаючі рекорди в прокаті
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:595 екзотичних фруктів зі всього світу, які варто спробувати
-
11:30Марк Цукерберг став блогером та запустив радіопрограму
-
11:16Гра престолів 8: найпопулярніша теорія про Короля Ночі підтвердилася
-
10:55Спойлер чи фанатка: відома модель похизувалась костюмом Месників
-
10:30Зеленський вирушив на відпочинок за кордон: нове відео
-
09:59Паска для вегетаріанців: рецепт приготування смачної випічки без молока та яєць
-
09:31Чорнобиль. 33 роки потому: книги про жахливу катастрофу
-
08:59Чорнобильська катастрофа: фото і міфи про зону відчуження
-
08:32Бунт проти селфі: блогерка робить незвичні туристичні фото
-
07:57Науковці вкотре нагадали, чому не можна регулярно пропускати сніданок
-
16:00Великодній кошик 2019: що можна і не можна святити в церкві на Пасху
-
15:00Екскурсія у Чорнобиль: чому варто побачити місце трагедії на власні очі і чи безпечно це
-
08:59Чорнобильська катастрофа: фото і міфи про зону відчуження
-
07:00Страсна п'ятниця 2019: що не можна робити та їсти у цей день
- 25 квітня
-
22:00Полуничка для дорослих: що постять в Інстаграмі актриси секс-індустрії (18+)
-
19:25Великдень в Європі: чому категорично не варто планувати подорож на свята
-
17:25Матриця через 20 років: як змінилися актори культового фільму
-
16:00ТЕСТ: Вгадай фільм за кумедним описом!
-
14:10Говори красиво: 10 слів, які має знати кожен українець
-
11:09Верховна Рада прийняла закон про державну мову: текст
-
11:00Писанки своїми руками: як зробити великодні крашанки в домашніх умовах
-
09:27Закон про державну мову 5670-д: що зміниться для українців
-
07:00Чистий четвер 2019: народні прикмети, звичаї та обряди в цей день
- 24 квітня
-
22:20Популярні та небезпечні: ці секс-пози можуть негативно вплинути на здоров'я чоловіка
-
19:15Пародія на хіт Время и Стекло – Дим поверне вас у 90-і: ностальгійне відео
-
18:00Анекдоти про сім'ю: веселі українські жарти про шлюб та спільне життя
-
16:00ТЕСТ: Вгадай фільм за двома предметами!
-
11:05Динамо – Шахтар: де і коли дивитися онлайн матч 24 квітня 2019
-
07:15Прогноз погоди 24 квітня в Україні
- 23 квітня
-
21:2724 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:23Чоловічі імена, які найбільше подобаються жінкам
-
17:42ЦВК опрацювала 100% протоколів: остаточні результати виборів
-
16:46Коли Чистий четвер 2019: дата, якого числа буде свято в Україні
-
15:00Гра престолів 8 сезон 3 серія: дата виходу, тривалість і спойлери епізоду
-
13:30В Україні вперше за 5 місяців зросли ціни на бензин і дизпаливо