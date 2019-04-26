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Діта фон Тіз знялася у відвертій фотосесії: дуже гаряче

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Діта фон Тіз відображена у високому кокошнику - фото 1
Діта фон Тіз відображена у високому кокошнику / dtf magazine

Епатажна американська виконавиця і модель Діта фон Тіз, колишня дружина рокера Меріліна Менсона, похвалилася в Instagram пікантним фото, на якому зображена практично голою.

На сторінці в соцмережі 45-річна королева бурлеску анонсувала пишне шоу, супроводивши свій пост гарячим фото.

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"Ніяких планів на вихідні?" – поцікавилася виконавиця в коментарі під знімком. На знімку Діта фон Тіз відображена у високому кокошнику і у безлічі прикрас, які прикрили її оголене тіло. Менш ніж за добу фото зібрало понад 70 тис. лайків. Фоловери знаменитості похвалили зовнішність моделі, вказавши на її вік.

"Мені здається, вона ніколи не постаріє", "Дивовижна жінка", "Дуже сексуальна. Хочу побачити її наживо", "Тігрца", – вказали під знімком.

Діта фон Тіз знялася у відвертій фотосесії: дуже гаряче - фото 324163

Діта фон Тіз знялася у відвертій фотосесії: дуже гаряче - фото 324164

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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