Віру Брежнєву розкритикували через дивний наряд

Українська співачка Віра Брежнєва нарвалася на критику в мережі через зовнішній вигляд.

Так, фотографія, на якій артистка демонструє свій модний образ, з'явилася на сторінці зірки в Instagram.

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На фото Брежнєва сфотографувала себе в дзеркалі, показавши свій наряд сірий total-look. Зокрема, на Вірі були надіті широкі штани, куртка, светр і грубі черевики.

"Улюблені відтінки. Найважливіше в одязі для мене після кольору – зручність для поїздок, а в холодну пору року – щоб було тепло. Функціонального, теплого та ще й стильного одягу не багато. Але в Києві і в Пітері я знайшла", – написала під знімком співачка. Однак, фоловери не оцінили такий лук.

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