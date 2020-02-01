Сексуальна Демі Роуз вразила формами в мінікупальнику (фото)

Популярна plus-size Демі Роуз розбурхала фанатів пікантними фото у крихітному бікіні. Дівчина з легкістю позмагається за формами з Кім Кардашян.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Нещодавно Демі вирішила поділитись сексуальними фото в бікіні, на яких важко не помітити її ефектну фігуру. Тут спекотно:

Джерело фото: instagram.com/demirose

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