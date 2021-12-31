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Віртуоз за кермом: дивіться, як водію вдалося оминути падаюче дерево

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Водієві дивом вдалося врятуватися від дерева - фото 1
Водієві дивом вдалося врятуватися від дерева

На одній із трас американського штату Орегон автомобіль мало не розчавило дерево, що падає. Машині вдалося "ухилиться" – гілками лише зачепило лобове скло, яке тріснуло від удару.

Ані водій, ані інші учасники руху не постраждали, проте трасу довелося перекрити на півтори години, поки дерево, що впало, не прибрали з дороги. Сама подія зафіксована на відеореєстраторі. Про це повідомляється у твіттері Департаменту транспорту штату Орегон.

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Інцидент стався на автомагістралі номер 5, неподалік селища Вулф-Крік в окрузі Джозефін. Пригоду зафіксував відеореєстратор автомобіля, що належить Департаменту транспорту штату Орегон. На кадрах видно момент, коли велике дерево на узбіччі починає падати на трасу. Водієві пощастило – буквально кілька секунд відокремило його від того, щоб дерево впало прямо на машину.

Трасу перекрили на півтори години. Стільки знадобилося дорожнім службам, щоб прибрати дерево та відновити рух магістраллю.

Віртуоз за кермом: дивіться, як водію вдалося оминути падаюче дерево - фото 490302

Раніше ми розповідали чому літні шини не підходять для зими. На платформі Reddit користувач з ніком EvonyR поділився епічним відео з однієї з доріг неподалік американського міста Вейл у Колорадо, де розміщуються популярні бази відпочинку для лижників та сноубордистів. Це доволі важливий нюанс, який частково пояснює, чому курйозний ролик швидко піднявся у топи платформи та зібрав майже 30 тисяч балів і близько 2 тисяч коментарів.

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