Віртуоз за кермом: дивіться, як водію вдалося оминути падаюче дерево

На одній із трас американського штату Орегон автомобіль мало не розчавило дерево, що падає. Машині вдалося "ухилиться" – гілками лише зачепило лобове скло, яке тріснуло від удару.

Ані водій, ані інші учасники руху не постраждали, проте трасу довелося перекрити на півтори години, поки дерево, що впало, не прибрали з дороги. Сама подія зафіксована на відеореєстраторі. Про це повідомляється у твіттері Департаменту транспорту штату Орегон.

Це цікаво: Горе-водій намагався подолати бурхливу річку, але щось пішло не так і зніс пішохідний міст

Інцидент стався на автомагістралі номер 5, неподалік селища Вулф-Крік в окрузі Джозефін. Пригоду зафіксував відеореєстратор автомобіля, що належить Департаменту транспорту штату Орегон. На кадрах видно момент, коли велике дерево на узбіччі починає падати на трасу. Водієві пощастило – буквально кілька секунд відокремило його від того, щоб дерево впало прямо на машину.

Say you’re driving and when a large tree begins to fall...you catch it all on your #dashcam. That’s what happened yesterday to one of our incident responders. #Thankful one was hurt! @ORStatePolice and a logging crew helped this not become an hours-long traffic incident. pic.twitter.com/wSuZrdXhAv — OregonDOT (@OregonDOT) December 28, 2021

Трасу перекрили на півтори години. Стільки знадобилося дорожнім службам, щоб прибрати дерево та відновити рух магістраллю.

Раніше ми розповідали чому літні шини не підходять для зими. На платформі Reddit користувач з ніком EvonyR поділився епічним відео з однієї з доріг неподалік американського міста Вейл у Колорадо, де розміщуються популярні бази відпочинку для лижників та сноубордистів. Це доволі важливий нюанс, який частково пояснює, чому курйозний ролик швидко піднявся у топи платформи та зібрав майже 30 тисяч балів і близько 2 тисяч коментарів.

Читайте також: Експерти назвали найбезпечніший автомобіль 2021 року