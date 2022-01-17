Горе-водій намагався подолати бурхливу річку, але щось пішло не так і зніс пішохідний міст

Іноді хтось робить щось неймовірно небезпечне, у той час, як іншим вдається зняти це на відео. На цей раз ми можемо просто подивитися й здивуватися тому, яким сміливцем треба бути, щоб зважитися на щось подібне.

Як видно з відео на Reddit, Audi A3 Sportback зупинився на березі річки з шаленою течією. Тут проходить ґрунтова дорога, яку місцеві жителі використовують у той час, коли потік води стає меншим. Поруч є пішохідний міст, який занадто вузький для того, щоб спробувати проїхати його на автомобілі.

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Водій Audi твердо вирішує, що йому вдасться подолати цей брід. Він запрошує оператора сісти в машину, але той відмовляється.

Далі водій починає рух прямісінько у бурхливий потік. Коли всі чотири колеса опиняються у воді, ніс автомобіля зносить у бік пішохідного мосту. У результаті автомобіль розтрощений, як і міст, що був єдиним шляхом для села. А все через необдумані дії сміливців.

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