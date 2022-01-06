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Чому літні шини не підходять для зими: курйозне відео підкорює мережу

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Авто на літніх шинах намагалось їхати взимку - фото 1
Авто на літніх шинах намагалось їхати взимку / Jeffrey Wegrzyn on Unsplash

Інколи здається дивним, що водіям потрібно нагадувати змінювати шини у холодний сезон, адже від цього залежить безпека на дорогах. Але головний герой цього ролика вирішив, що й на літній гумі та ефектній машині можна подолати будь-яку негоду.

На платформі Reddit користувач з ніком EvonyR поділився епічним відео з однієї з доріг неподалік американського міста Вейл у Колорадо, де розміщуються популярні бази відпочинку для лижників та сноубордистів. Це доволі важливий нюанс, який частково пояснює, чому курйозний ролик швидко піднявся у топи платформи та зібрав майже 30 тисяч балів і близько 2 тисяч коментарів, передає Радіо MAXIMUM.

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Річ у тому, що у кадрі можна побачити, як подолати хурделицю намагається водій Chevrolet Corvette з літніми шинами. Звісно ж, авто має дуже ефектний вигляд, але зовсім не може спокійно навіть розвернутись через ожеледицю та сніг. Багатьох зацікавило, як чоловік взагалі зумів так далеко заїхати і як йому спало на думку скористатись власним авто у таку негоду. До слова, у Норвегії за такий трюк одразу б забрали водійські права.

"Вони ніколи не навчаться. Літні шини не працюють взимку", – відзначив автор, і з ним складно не погодитись.

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