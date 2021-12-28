Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Експерти назвали найбезпечніший автомобіль 2021 року

  • 371
Цей автомобіль вважається найбезпечнішим - фото 1
Цей автомобіль вважається найбезпечнішим

Страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) щорічно проводить краш-тести автомобілів у США. Усе для того, щоб виявити найбезпечніші моделі. Дізнайтеся, якому автомобілю вдалося посісти перше місце у рейтингу у 2021 році!

Транспортні засоби оцінюються у шести різних категоріях стійкості до ударів. Лідером цього року став електрокар компанії Ілона Маска.

Це цікаво: Усього одна помилка у рекламі обійшлася Ford у 4,5 мільйона доларів

Електричний кросовер Tesla Model Y пройшов усі види тестів: бічний удар, лобове зіткнення, аварія по дотичній та інші. За оцінкою експертів, у всіх випадках водій та пасажири, що перебувають в автомобілі, залишилися б живими й отримали б мінімум пошкоджень.

Додатково до цього високу оцінку отримала система запобігання зіткненням, встановлена ​​в автомобілях Tesla Model 3 випуску 2021 року. У серії краш-тестів високий рівень безпеки також показали електромобілі Tesla Model X та Tesla Model S.

Раніше ми розповідали, що Tesla долучилася до привітань усіх із Різдвом. Автомобілі компанії Ілона Маска влаштували справжнє світлове шоу під знаменитий український "Щедрик". У Twitter Tesla опублікували ролик, на якому звучить відома мелодія "Щедрик" у рок-обробці, а під неї "танцюють" електрокари. У кадрі видно, як чотири Tesla стоять у ряд та виконують синхронні "рухи" своєю оптикою під композицію Леонтовича.

Читайте також: Рейтинг найдорожчих автомобілів, проданих на аукціонах у 2021 році

пропозиції партнерів
Новини