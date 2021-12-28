Експерти назвали найбезпечніший автомобіль 2021 року

Страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) щорічно проводить краш-тести автомобілів у США. Усе для того, щоб виявити найбезпечніші моделі. Дізнайтеся, якому автомобілю вдалося посісти перше місце у рейтингу у 2021 році!

Транспортні засоби оцінюються у шести різних категоріях стійкості до ударів. Лідером цього року став електрокар компанії Ілона Маска.

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Електричний кросовер Tesla Model Y пройшов усі види тестів: бічний удар, лобове зіткнення, аварія по дотичній та інші. За оцінкою експертів, у всіх випадках водій та пасажири, що перебувають в автомобілі, залишилися б живими й отримали б мінімум пошкоджень.

Додатково до цього високу оцінку отримала система запобігання зіткненням, встановлена ​​в автомобілях Tesla Model 3 випуску 2021 року. У серії краш-тестів високий рівень безпеки також показали електромобілі Tesla Model X та Tesla Model S.

Раніше ми розповідали, що Tesla долучилася до привітань усіх із Різдвом. Автомобілі компанії Ілона Маска влаштували справжнє світлове шоу під знаменитий український "Щедрик". У Twitter Tesla опублікували ролик, на якому звучить відома мелодія "Щедрик" у рок-обробці, а під неї "танцюють" електрокари. У кадрі видно, як чотири Tesla стоять у ряд та виконують синхронні "рухи" своєю оптикою під композицію Леонтовича.

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