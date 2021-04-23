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Віртуальні перегони стали олімпійським видом спорту

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Gran Turismo Sport - фото 1
Gran Turismo Sport / gametech

Міжнародний олімпійський комітет оголосив про створення першої в історії Олімпійської віртуальної серії, в рамках якої будуть проводити змагання з віртуальних видів спорту. Однією з дисциплін став перегоновий симулятор Gran Turismo Sport.

Олімпійська віртуальна серія буде проходити під офіційною ліцензією МОК. Комітет буде співпрацювати з п'ятьма міжнародними спортивними федераціями та видавцями відеоігор. Про це пише theverge.

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У список віртуальних дисциплін увійшов автомобільний симулятор Gran Turismo Sport, розроблений японською студією Polyphony Digital. Крім того, кіберспортсмени змагатимуться в рамках віртуального бейсболу, велоспорту, а також академічного веслування та вітрильного спорту.

Призовий фонд, принцип відбору учасників, перелік платформ і умови поки не розкривають. МОК обіцяє розповісти більше подробиць найближчим часом. Як зазначає The Verge, в майбутньому ми можемо побачити більше віртуального спорту на екранах. Проведенням таких змагань зацікавилися футбольна федерація (FIFA), баскетбольна федерація (IBF), тенісна федерація (ITF) і федерація тхеквондо (WT). Вони підтвердили "своє натхнення і намір включити свої дисципліни в наступні заходи OVS".

Віртуальні перегони стали олімпійським видом спорту - фото 456655

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