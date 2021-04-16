Resident Evil Village: дивіться новий трейлер культової гри

Capcom оприлюднила новий трейлер хорору Resident Evil Village, в якому показала перевертнів, красу гірського села і всіма улюблену сексуальну вампірку, що вирішила пригубити долоню головного героя.

Друга демонстраційна версія Resident Evil Village з уривком з гри буде доступна в перших числах травня. Власники PlayStation зможуть "погуляти по селу" раніше за всіх, пише cnet.

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Друге демо Village з повноцінним відрізком з гри тривалістю в цілу годину стане доступне 3 травня на персональних комп'ютерах, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S і Google Stadia. Крім того, гравці на PlayStation зможуть завантажити демо вже зараз і 18 квітня побродити по селі упродовж 30 хвилин.

Повноцінний реліз гри відбудеться 7 травня на ПК і консолях.

Сюжет ранніх ігор серії оповідає про спалах зомбі-вірусу в американському місті Раккун-Сіті з вини фармацевтичної корпорації Umbrella, яка за допомогою вірусу намагалася створити супер-солдатів. Пізніші ігри показують поширення різних вірусів, зараження людей паразитами, здатними здійснювати мутації людини, або інші варіанти негативного впливу на людей в різних точках Землі.

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